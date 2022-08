Maratonská válka! Češka hází propadák na tým, další dvě mu děkují

Doběhla nejlíp ze tří českých závodnic, ale s 23. místem v maratonu na ME nebyla spokojená ani trochu. Maratonkyně Tereza Hrochová (26) z neúspěchu viní členy realizačního týmu, kteří jí prý správně nepodali pití. Svůj pohled na věc přinesly ale i další české závodnice Moira Stewartová a Marcela Joglová. A ty rozhodně nesouhlasí.

Hrochová se na šampionátu musela obejít bez kouče Bartůňka a spolupráci s ostatními členy českého týmu (se kterými dlouhodobě nevychází) psychicky nezvládla.

První občerstvovačku proběhla, na druhé pití neudržela a nedokázala sebrat ani kelímky ze stolu, načež na dvě minuty naštvaně zastavila a v cíli ze všeho osočila ostatní. „Neměla jsem to, co jsem potřebovala a na co jsem zvyklá. Když tam můj trenér není, je to průser,“ soptila v cíli závodu. Důvody, proč trenér na šampionátu chyběl, interpretují Hrochová a svaz odlišně (podrobnosti TADY).

Její výstup nezůstal bez odezvy. K průběhu závodu se večer vyjádřila i další česká reprezentantka Moira Stewartová, které se také na trati nedařilo, realizační tým, ale z neúspěchu neobviňovala. Naopak.

"Dneska to byl celkem děsivý zážitek. Ukázkový příklad, když vám úplně dojdou cukry. Ale i o tom je maraton," napsala na instagram a dodala: "Nicméně, v tomto příspěvku chci poděkovat lidem, kteří se o nás v týmu skvěle postarali, a nechci, aby si někdo myslel opak! Všem, co byli na občerstvovacích stanicích za výborný servis. Trenérovi, který přijel i přes to, že nebyl nominovaný do týmu..." vzkázala a nezapomněla poděkovat fanouškům. Její příspěvek pak sdíleli a lajkovali i další atleti, jako třeba mílařka Kristiina Mäki.

Stejný názor má i třetí česká maratonkyně Marcela Joglová, která Hrochové navíc pomáhala vrátit se zpátky do závodu. "Velké DÍK si zaslouží zejména trenér Honza Pernica, ale i celý český tým, který se o náš maratónský tým postaral zde v Mnichově. Ať už v zázemí, tak i na obcerstvovačkách, kde skvěle plnili své role a zbytek už byl jen a jen na nás!" zastala se trenérů na instagramu.