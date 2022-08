Naštvaná Češka v maratonu zastavila: Kašlu na to! Jde i o spor o trenéra

Tohle se jen tak nevidí. Běžkyně Tereza Hrochová zastavila na 27. kilometru maratonu na ME v Mnichově. Za dvě minuty si to rozmyslela a do cíle ještě dorazila jako nejlepší Češka. Podstatou neobvyklé kauzy je neúčast jejího trenéra Vladimíra Bartůňka, bez něhož závodnice nebyla spokojená s občerstvováním na trati.

Vzdát maraton, to se stává. Je to přece jenom krutá trasa. Tereza Hrochová se rozhodla zastavit na 27. kilometru závodu na ME v centru Mnichova, měla ale specifický důvod. Na trati se několikrát nedostala k nápojům na občerstvovací stanici. Důležitou činnost neměl na starosti její trenér Vladimír Bartůněk, protože ten na šampionátu chybí.

„Kdyby tady byl trenér, tak by to pravděpodobně bylo v pohodě, bohužel na trati jsem se s realizačním týmem nebyla schopná sesynchronizovat,“ vysvětlovala Hrochová, která na hledala členy českého týmu.

„Na druhé občerstvovačce v prvním kole jsem je vůbec neviděla. Na druhém kole mi to pustili předtím, než jsem to stihla vzít, takže jsem běžela skoro bez iontových a cukerných občerstvování. Běžela jsem jen na vodu, na kterou se maraton běhat nedá,“ líčila Hrochová. „Takže jsem to zabalila, že na to kašlu, protože už to nemělo cenu.“

V tu chvíli to opravdu vypadalo na konec. Už proto, že zastavit se v maratonu a pak se zase rozeběhnout, je hodně velká výzva.

„Zůstala jsem stát, zastavily se mi hodinky. Bavila jsem se tam s jedním trenérem z Německa, se kterým spolupracujeme. Ten mě utěšoval. Pak jsem si došla k tomu našemu realizačnímu týmu pro nějaké to pití. Tam jsme prohodili pár vět, hodně naštvaných z mé strany,“ líčila Hrochová. „Oni mi říkali, proč teda neběžím. Tak jsem se naštvala a šla jsem to ještě zkusit.“

Svou týmovou parťačku se snažila povzbudit i další reprezentantka Marcela Joglová, když běžela kolem.

„Velký respekt k Terce, že se vrátila. Tam to nějak vzdávala, ještě jsem se ji snažila trochu namotivovat: Pojďme ještě do týmu! A najednou se tam objevila,“ vyprávěla Joglová.

Hrochová nakonec Joglovou předběhla a v cíli byla v čase 2:36:00 hodiny na třiadvacátém místě jako první Češka. Joglová doběhla čtyřiadvacátá (2:36:26) a Moira Stewartová čtyřicátá (2:43:03).

Podstata problému však v cíli nezmizela. Atletický svaz má na vrcholných závodech málo míst pro doprovodný tým a už vloni na olympiádě se na Hrochové trenéra Vladimíra Bartůňka nedostalo. Běžkyně pak těsně před maratonem v Sapporu zkolabovala.

„Hrála tam roli psychická náročnost, ta atmosféra, ale k tomu se vracet je zbytečné,“ říká Hrochová.

Před třemi týdny na světovém šampionátu v Eugene byl Bartůněk na místě a Hrochová skončila v kvalitním čase 2:30:39 na výborném sedmnáctém místě. Pro Mnichov se ale Bartůněk nevešel do oficiální výpravy, svaz mu nabídl místo tzv. osobního kouče. Za jakých podmínek? Tady se vyjádření obou stran liší.

„Nabídli mi, abych si to zaplatil. Za 400 euro, nebo že by to vzali z peněz Terky na přípravu. To nechci, proti loňskému roku už dostala Terka skoro o 100 000 na přípravu míň,“ řekl Bartůněk. „Původně to bylo tak, že Honza Pernica (reprezentační trenér) volal, jestli bych si zařídil přesunout práci a mohl sem jet. Další týden mi volal, že ta možnost není, že tam pojedou jiní trenéři, že se jedná o tom, že 400 euro stojí trenérská kartička, kterou bych mohl dostat, že se neví, z čeho se to bude brát.“

Reprezentační trenér běhů Jan Pernica ale takovou interpretaci odmítá: „Měl pozvání, aby přijel. Mohl být na občerstvovačce na tu personal kartu,“ tvrdí Pernica. „Platil by to svaz, měl by pokryté veškeré výdaje, jen by nebyl s týmem celou dobu na hotelu. Jako Vašek Janoušek (trenér Moiry Stewartové), který tu roli přijal. Ta trať byla přehledná, osobní kouč tu měl velký význam. Pokud by jim na tom opravdu záleželo, tak by tady byl.“

Problematická občerstvovací stanice se nacházela na sedmém kilometru desetikilometrového okruhu. Hrochová tvrdí, že v prvním kole český box vůbec neviděla, v druhém kole se jí pak nepovedlo nápoje převzít. Při třetí zastávce pak na stejném místě zastavila. Jak kvůli absenci občerstvení, tak kvůli psychickému stavu v té chvíli.

„Prostě jsem cítila, že nejsem schopná běžet tak dobře, jak bych potřebovala. Neměla jsem na to dostatečné ionťáky, věci, jak jsem potřebovala, jak jsem zvyklá, jak jsme to měli s trenérem naplánované, rozvržené,“ líčila Hrochová. „To tam prostě nebylo a psychicky to člověka hrozně rozhodí. Nebyli mi dvakrát schopni dát pití, což je zásadní.“

Situaci navíc zkomplikoval Hrochové zvyk přebírat si najednou na občerstvovací stanici vodu i iontový nápoj. Místo Bartůňka měl teď operaci na starosti další trenér Jakub Holuša, nedávný mílařský šampion.

„Na první občerstvovačku vůbec nezaběhla. Běžela na čele, měla to čisté a nezaběhla si, Kuba Holuša ji měl na starosti, byl připravený,“ vysvětluje Pernica. „A při druhé občerstvovačcce přiběhla, ale nepobrala to. Ona si poručila, že bude mít ionťák i vodu, což je docela složité koordinačně na uchopení v běhu.“

Hrochová se po asi dvouminutové pauze nicméně rozeběhla a v dalších patnácti kilometrech do cíle se posunula dopředu.

„Pak jsem se velice naštvala, vzala jsem si od nich aspoň pití, vodu a běžela jsem znovu. Závod byl teda strašný, jediný problém vidím v tom, že tam nebyl trenér, který by to zvládnul ošéfovat, bohužel ho s sebou nevzali,“ hodnotila Hrochová. „Je vidět, že bez trenéra můžu běžet, ale normálně jsem schopná být někde jinde. Jsem zklamaná vzhledem k tomu, jak závod probíhal, z realizačního týmu.“

Obecným jádrem problému jsou finance. Hrochová je univerzální běžkyně, která se prosazuje v bězích do vrchu, na dráze i v maratonu. Ještě loni v létě ale sobě mluvila jako o amatérské hobby běžkyni.

„Vrátili jsme se z Eugene a okamžitě jsme dělali maximum, aby se mohla připravit na další závod. Do Mnichova přijela přímo z hor. Terce zavolali, ať si po příjezdu ze soustředění zajistí parkování, že ho svaz proplácet nebude,“ tvrdí Bartůněk. „Svaz nám hází klacky pod nohy, chová se arogantně.“

Reprezentační šéftrenér Pavel Sluka vysvětluje, že tým má v Mnichově omezenou kvótu pro účast trenérů v oficiální výpravě.

„Trenéři jsou do týmu nominovaní za prvé na základě vysokého postavení jejich atletů v rankingu, dále dle potřeb plného zajištění týmu,“ uvedl Sluka. „Nicméně trenérovi Terezy Hrochové byla navíc nabídnuta PC akreditace (mimo týmový hotel placena svazem), s kterou mohl být u trati i na občerstvovací stanici. Trenér Terezy Hrochove tuto akreditaci předem na začátku ME odmítl a do Mnichova vůbec neodcestoval. Občerstvovací stanice byly standardně odborně zabezpečeny zkušenými odbornými trenéry a doktorem a fyzioterapeutem týmu pro všechny naše závodnice.“