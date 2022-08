Šampionka Evertová o rakovině: Život mi zachránila moje zesnulá sestra!

Bývalá světová jednička Chris Evertová (67) nedávno překonala rakovinu vaječníku. Zatímco pro fanoušky se jednalo o perfektní zprávu, za důležitou výhrou se pro tenisovou šampionku skrývala krutá ztráta, která dost možná pomohla tomu, že je Evertová dnes stále na živu.

Vše začalo před pěti lety. Tehdy Chris spolu se svou sestrou Jeanne (†63) utíkala přes letiště a všimla si, že něco není v pořádku. Jeanne byla sice sama špičkovou tenistkou, ale v tuhle chvíli měla problém popadnout dech a udržet se na nohou. Když se potom starší ze sester Evertových podrobila vyšetření, lékaři zjistili, že trpí rakovinou vaječníku ve čtvrtém stadiu. Kvůli této zákeřné nemoci pak také v roce 2020 zemřela.

Chris nyní v rozhovoru pro CBS Sunday Morning uvedla, že po těchto zdrcujících okolnostech se rozhodla, že se i ona sama raději nechá vyšetřit. A ani pro ní bohužel lékaři neměli dobrou zprávu: Je nositelkou genetické mutace BRCA1 - což znamená, že je vystavena zvýšenému riziku vzniku rakoviny prsu a vaječníků. Z tohoto důvodu doktoři doporučili tenistce proveést preventivní hysterektomii, tedy odstranění dělohy.

Tím ale špatné zprávy nekončily. Po zákroku totiž lékaři zjistili, že Evertová už rakovinu vaječníku má, a co hůř, rychle se šíří. Pokud by někdejší tenisová šampionka s návštěvou ještě chvíli otálela, nejspíš by už rakovina postoupila do čtvrtého stadia.

„Viděla jsem, jak tím Jeanne prochází. Viděla jsem ty jehly, bolest a utrpení, které musela snášet," popsala Chris. „Chemoterapie a nekonečné pobyty v nemocnici... Když zemřela, vážila 80 kilogramů. Byla to pro ni strašná, příšerná zkušenost a hrozné bylo vidět ji, jak tím prochází,“ zavzpomínala na smutné období, během kterého sestru postupně ztrácela. Právě na Jeanne ale ve chvílích, kdy ji samotné lékaři diagnostikovali rakovinu, často myslela: „Říkala jsem si: Jeanne, prosím, pomoz mi s tím.“

A jak se zdá, prosby Evertové byly nakonec vyslyšeny. V květnu totiž rivalka Martiny Navrátlové oznámila, že byl boj se zákeřnou nemocí úspěšný.