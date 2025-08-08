Pravděpodobné sestavy: Slavia bez Chorého a se změnou vlevo. Překvapení v útoku Plzně

Předplatné

Program Chance Ligy rychle běží dál, o víkendu se hraje už čtvrté kolo. Mistrovská Slavia hostí Teplice, musí se obejít bez potrestaného Tomáše Chorého a zřejmě udělá změnu na levé straně, protože Ondřej Zmrzlý v úvodu sezony úplně nepřesvědčil. Plzeň jde v roli favorita do souboje se Slováckem, Sparta v odvetě za finále MOL Cupu vyzve Olomouc. Jak vypadají pravděpodobné sestavy všech týmů?

  • S připočtením minulé sezony vstřelil Liberec v zápase gól desetkrát v řadě. Jde o devátou nejdelší takovou sérii v historii Slovanu.
  • Pro Davida Holoubka jde o první soutěžní návrat do Liberce od jeho krátkého působení v roce v klubu v roce 2018. Dukla má se Slovanem vyrovnanou bilanci.

  • 7 bodů z 3 kol znamená, že Ševci zažívají třetí nejlepší start do sezony ve své historii. Na to, aby seděli na třetím místě, čekali od 15. kola sezony 2016/17.
  • V posledních dvou zápasech Boleslavi se Zlínem padlo neuvěřitelných 19 gólů. Boleslav zatím v obou svých zápasech skórovala a zároveň třikrát inkasovala.

  • Od 26. května 2023 nezažila Viktoria zápas, do kterého by nezasáhl Pavel Šulc, nyní ji po 38 utkáních čeká. Naposledy takto remizovala na Spartě 1:1.
  • I přes pouhý jeden vstřelený gól Slovácka jsou v lize hned čtyři celky, které v průměru méně střílí – Pardubice, Dukla, Zlín a Hradec.

  • Domácí jsou poměrně nečekaně po třetím kole druhým nejčastěji faulujícím týmem. Na čtyřech z pěti vstřelených branek měl podíl Vasil Kušej.
  • Teplicím venkovní zápasy nesedí. Z posledních 12 případů vyhrály jen jednou a to v Českých Budějovicích (0:3). Šlo i o jediný zápas, kde udržely nulu.

  • Hradec zažívá s jedním bodem nejhorší start od sezony 2002/03. Nejlepším hradeckým střelcem v prvoligových debry je stoper Filip Čihák (2).
  • Pardubice prohrály devět venkovních zápasů v řadě, což je klubový rekord. Jejich bilance ve venkovním derby je 1 výhra, 3 prohry a skóre 3:8.

  • V posledních čtyřech vzájemných zápasech padl obrovský počet 26 žlutých karet, tedy téměř 7 potrestání na zápas. Poslední vyloučení se datuje k roku 2021.
  • Už přes čtyři roky se nestalo, aby Jablonec v Ďolíčku neinkasoval. Tehdy si na závěr sezony dojel pro remízu 0:0. Tento výsledek naposledy uhrál v březnu se Sigmou.

  • Ostravané mají s Karvinou překvapivě častou remízovou bilanci z poloviny tvořenou doma. Derby naposledy doma Baník vyhrál o více jak gól v roce 2019.
  • Pryč je strašák Karviné Ewerton, nejlepší střelec slezského derby. Ve venkovních zápasech Karviná posbírala od začátku roku 2025 více bodů než doma (14 ku 10).

  • Sparta je jediným týmem, který už má tři dvougólové střelce (Rrahmani, Kuchta, Haraslín). Jen Karviná si tvoří více střel, Pražané zatím vstřelili nejvíce branek v lize.
  • Zatím se Sigmy drží štěstí, dle očekávaných gólů měla už inkasovat o dvě branky více, jde o největší rozdíl v lize. Když uspěje na Letné, zapíše historický start.

#TýmZVRPSkóreB
1Sparta32107:47
2Slavia32105:27
2Zlín32105:27
4Olomouc32103:17
5Karviná32014:26
6Jablonec31204:25
7Plzeň21106:24
8Liberec31116:64
9Teplice21014:33
10Bohemians31021:53
11Dukla30211:32
12Ml. Boleslav20115:61
13Ostrava20111:21
14Slovácko30121:31
15Hr. Králové30123:61
16Pardubice30033:100
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

