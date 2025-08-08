Pravděpodobné sestavy: Slavia bez Chorého a se změnou vlevo. Překvapení v útoku Plzně
Program Chance Ligy rychle běží dál, o víkendu se hraje už čtvrté kolo. Mistrovská Slavia hostí Teplice, musí se obejít bez potrestaného Tomáše Chorého a zřejmě udělá změnu na levé straně, protože Ondřej Zmrzlý v úvodu sezony úplně nepřesvědčil. Plzeň jde v roli favorita do souboje se Slováckem, Sparta v odvetě za finále MOL Cupu vyzve Olomouc. Jak vypadají pravděpodobné sestavy všech týmů?
- S připočtením minulé sezony vstřelil Liberec v zápase gól desetkrát v řadě. Jde o devátou nejdelší takovou sérii v historii Slovanu.
- Pro Davida Holoubka jde o první soutěžní návrat do Liberce od jeho krátkého působení v roce v klubu v roce 2018. Dukla má se Slovanem vyrovnanou bilanci.
- 7 bodů z 3 kol znamená, že Ševci zažívají třetí nejlepší start do sezony ve své historii. Na to, aby seděli na třetím místě, čekali od 15. kola sezony 2016/17.
- V posledních dvou zápasech Boleslavi se Zlínem padlo neuvěřitelných 19 gólů. Boleslav zatím v obou svých zápasech skórovala a zároveň třikrát inkasovala.
- Od 26. května 2023 nezažila Viktoria zápas, do kterého by nezasáhl Pavel Šulc, nyní ji po 38 utkáních čeká. Naposledy takto remizovala na Spartě 1:1.
- I přes pouhý jeden vstřelený gól Slovácka jsou v lize hned čtyři celky, které v průměru méně střílí – Pardubice, Dukla, Zlín a Hradec.
- Domácí jsou poměrně nečekaně po třetím kole druhým nejčastěji faulujícím týmem. Na čtyřech z pěti vstřelených branek měl podíl Vasil Kušej.
- Teplicím venkovní zápasy nesedí. Z posledních 12 případů vyhrály jen jednou a to v Českých Budějovicích (0:3). Šlo i o jediný zápas, kde udržely nulu.
- Hradec zažívá s jedním bodem nejhorší start od sezony 2002/03. Nejlepším hradeckým střelcem v prvoligových debry je stoper Filip Čihák (2).
- Pardubice prohrály devět venkovních zápasů v řadě, což je klubový rekord. Jejich bilance ve venkovním derby je 1 výhra, 3 prohry a skóre 3:8.
- V posledních čtyřech vzájemných zápasech padl obrovský počet 26 žlutých karet, tedy téměř 7 potrestání na zápas. Poslední vyloučení se datuje k roku 2021.
- Už přes čtyři roky se nestalo, aby Jablonec v Ďolíčku neinkasoval. Tehdy si na závěr sezony dojel pro remízu 0:0. Tento výsledek naposledy uhrál v březnu se Sigmou.
- Ostravané mají s Karvinou překvapivě častou remízovou bilanci z poloviny tvořenou doma. Derby naposledy doma Baník vyhrál o více jak gól v roce 2019.
- Pryč je strašák Karviné Ewerton, nejlepší střelec slezského derby. Ve venkovních zápasech Karviná posbírala od začátku roku 2025 více bodů než doma (14 ku 10).
- Sparta je jediným týmem, který už má tři dvougólové střelce (Rrahmani, Kuchta, Haraslín). Jen Karviná si tvoří více střel, Pražané zatím vstřelili nejvíce branek v lize.
- Zatím se Sigmy drží štěstí, dle očekávaných gólů měla už inkasovat o dvě branky více, jde o největší rozdíl v lize. Když uspěje na Letné, zapíše historický start.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Sparta
|3
|2
|1
|0
|7:4
|7
|2
Slavia
|3
|2
|1
|0
|5:2
|7
|2
Zlín
|3
|2
|1
|0
|5:2
|7
|4
Olomouc
|3
|2
|1
|0
|3:1
|7
|5
Karviná
|3
|2
|0
|1
|4:2
|6
|6
Jablonec
|3
|1
|2
|0
|4:2
|5
|7
Plzeň
|2
|1
|1
|0
|6:2
|4
|8
Liberec
|3
|1
|1
|1
|6:6
|4
|9
Teplice
|2
|1
|0
|1
|4:3
|3
|10
Bohemians
|3
|1
|0
|2
|1:5
|3
|11
Dukla
|3
|0
|2
|1
|1:3
|2
|12
Ml. Boleslav
|2
|0
|1
|1
|5:6
|1
|13
Ostrava
|2
|0
|1
|1
|1:2
|1
|14
Slovácko
|3
|0
|1
|2
|1:3
|1
|15
Hr. Králové
|3
|0
|1
|2
|3:6
|1
|16
Pardubice
|3
|0
|0
|3
|3:10
|0
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu