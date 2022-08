Dojatý střelec Douděra věnoval gól zemřelému mazlíčkovi: Pro tebe, pejsku!

Dal první gól, jeho Slavia vyhrála nad Pardubicemi 7:0, Davidu Douděrovi (24) přesto bylo do breku.

Když na kameru O2 odpovídal na dotaz, co měla znamenat jeho zvláštní oslava s dlouhým pohledem nahoru, vysvětloval: „Když jsem přijel z Řecka po zápasu s Panathinaikosem, tak mi umřel pejsek, rok a půl mu bylo. Tak to bylo věnovaný jemu. Teď doufám, že se tady nerozbrečím, ty moje rozhovory jsou většinou šťastný. Takže to byl pozdrav tam nahoru pro pejska.“

David měl kamaráda plemene kavalír King Charles španěl, které často trpí dědičnými chorobami.