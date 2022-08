Nový vlastník pro hokejové Vary? O klub se zajímá město a nejmenovaný investor

Vypadá to, že v extraligových kruzích dojde k výměně majitele. Konkrétně se jedná o karlovarskou Energii, která je v hledáčku města a nového investora, který nebyl jmenován. S informací přišel Karlovarský deník. Nejlíp by na tom byl investor. Tomu by šlo z koruny 50 procent, městu 40, a zbylých 10 procent by bylo pro HC Karlovy Vary.

,,V posledních dnech a týdnech probíhají intenzivní jednání o pravděpodobné změně vlastnické struktury HC Energie Karlovy Vary," uvedl dnes klub na svém webu.

,,Je tomu právě naopak, cílem je zajištěná budoucnost klubu a celého hokeje ve městě i v nadcházejících letech," stojí v prohlášení klubu. Další informace chce klub oznámit v nejbližších dnech na tiskové konferenci, až jednání skončí.

O vstupu do klubu má v úterý jednat rada města. ,,Město se zároveň zavazuje, že po nabytí tohoto vlastnictví by uskutečnilo do HC Energie příplatek 10 milionů mimo základní kapitál," stojí v dokumentu, který se podle Karlovarského deníku bude projednávat.

Po 30 letech jsem unavený

K celé situaci se vyjádřila také primátorka Andrea Pfeffer Ferklová (ANO). ,,Radu města chci požádat o takzvanou alokaci peněz, tedy jakousi nezávaznou rezervaci této částky pro případ, že se s budoucím majitelem na všem dohodneme a odkoupení čtyřicetiprocentního podílu schválí zastupitelé města. Peníze tedy do té doby budou stále na účtu města, nikam se nebudou posílat a nic se z nich nebude platit," prohlásila primátorka.

Město dosud podporovalo hokejový klub dotacemi pro děti a mládež, dotace se netýkaly profesionálního A týmu. Město ale nemělo zatím možnost využití peněz kontrolovat, upozornila primátorka.

Holoubek chce hokejový klub dál finančně podporovat. ,,Zbavím se vlastnictví, ne financování. Po 30 letech už jsem unavený a byl bych rád, kdyby do toho město šlo," uvedl majitel extraligového celku, jehož rozpočet činí kolem 90 milionů korun.