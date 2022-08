Žádné daňové úniky jsem nespáchal! Ex-šéf F1 Ecclestone u soudu odmítá vinu

Nevinen. Tak se označil někdejší boss Formule 1 Bernie Ecclestone (91) u londýnského soudu v případě daňových úniků, kterých se měl dopustit. Žalobci uvedli, že slavný Brit měl utajit majetek v hodnotě atakující hranici 12 miliard korun!

Ecclestone absolvoval u Westminsterského smírčího soudu krátké slyšení. Podle žalobce Roberta Simpsona se obvinění týká nepřiznaného trustu v Singapuru s bankovním účtem obsahujícím zhruba 650 milionů dolarů, do něhož měl být Ecclestone zapojen. Bývalý šéf F1 může dostat až desetiletý trest vězení.

Ecclestone, kterého doprovodila k soudu ochranka a jeho právníci, obvinění odmítl. Před dalším slyšením u londýnského soudu v Southwarku, které se uskuteční 19. září, zůstává na svobodě díky kauci.

,,Daňový úřad je na straně poctivých daňových poplatníků, a přijmeme tvrdá opatření, kdykoliv budeme mít podezření na podvod. Naše poselství je jasné - nikdo není mimo náš dosah," řekl minulý měsíc webu Sky Sports Simon York, šéf britského daňového úřadu.

Zatčen se zbraní v letadle

V čele F1 stál Ecclestone od 70. let a řídil ji do roku 2017. Následně odstoupil z funkce generálního ředitele a většinovým vlastníkem práv se stala americká společnost Liberty Media. Ecclestone byl letos v květnu zatčen v Brazílii, kde měl při nástupu do letadla u sebe zbraň.

Bernie Ecclestone, bývalý šéf F1, odmítl u soudu jakákoliv obvinění ohledně daňového úniku, který má dosahovat téměř 12 miliard korun







