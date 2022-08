Bývalý hokejista Čajánek a miss Habáňová: Zamilované vyznání na Mallorce!

Ještě před rokem kolem otázek ohledně svého vztahu našlapovali opatrně, teď už svou láskou nedokáží skrývat! Modelka Michaela Habáňová (26) a bývalý hokejista Petr Čajánek (47) se pochlubili společnými fotkami z dovolené a je více než zřejmé, že se v jejich případě Amor pořádně činil!

Než se hokejista Petr Čajánek a miss Michaela Habáňová dali dohromady, rozodně si nebyli neznámí. Modelka už dříve potvrdila, že osm let chodila s Čajánkovým synovcem a dokonce měla být chůvou hokejistových dětí. Zhruba před rokem pak Expres přinesl informaci o tom, že Habáňová měla být důvodem rozpadu Čajánkova manželství, které trvalo téměř dvacet let.

„Už jsem to také slyšela. Pár lidí už mi to říkalo. Není to ale pravda,“ reagovala tehdy na řeči o tom, že je právě ona důvodem konce manželství. Jak si všiml web extra, po roce už Michaela přidává na sociální sítě zamilované fotky, ze kterých láska jenom sálá.

„Navždy není dost,“ napsala například ke společnému selfíčku z Mallorcy. Na romantickém španělském ostrově spolu byl pár podle sociálních sítí před časem a kromě horkého letního sluníčka a relaxu si užívali společnost jeden druhého. Teď už je tedy láska asi oficiální!