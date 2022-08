Pouliční povaleči: Šafářová s Plekancem vyrazili do Prahy

Sotva se vrátili ze Slovenska, už zase někde lítají! Tenistka Lucie Šafářová a její manžel Tomáš Plekanec tentokrát vyrazili do matičky Prahy, kde nejprve vzali útokem dětské hřiště a poté si dopřáli jedno relaxační pivo v centru města. Kdo by ale slavný pár hledal v restauraci u stolu, ten by čekal marně...