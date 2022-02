Forma v extralize: příšerná Kometa, klobouček Plzni. A co ten Plekanec?

Tipsport extraliga pomalu kráčí do závěrečné fáze základní části. Kometa zažila výbuch se Zlínem, trápí se Litvínov, ale i Olomouc. Vedlo se naopak hradeckému Mountfieldu a na třineckém ledě se blýskla Plzeň. V ráži je kladenský lídr Tomáš Plekanec. Deník Sport s nadsázkou okomentoval formu jednotlivých týmů za poslední týden.

15. Kometa Posun oproti minulému týdnu: -5 Strašný výkon. Ne, příšerný. Prohrát ve Zlíně je ještě horší než poukaz na víkend v Praze. Ale jedno pozitivum máme, Kometa trefuje dost tyčí, takže když při zápase zavřete oči, můžete si připadat jak u Lorety. SESTŘIH: Zlín - Kometa Brno 5:2. Berani se rvou o naději. Vyhráli podruhé v řadě

14. Olomouc Posun oproti minulému týdnu: -2 Až se vrátí gólman Konrád s šéfem Krejčím z olympiády, může být play off taky pěkně v tahu. Aktuální forma připomíná vývoj kurzu bitcoinu. Klesá a klesá a nikdo nemá páru, kdy se všechno zastaví. SESTŘIH: Olomouc - Sparta Praha 1:6. Hanáci nenavázali na předešlé vítězství s Boleslaví

13. Litvínov Posun oproti minulému týdnu: -7 Tak už je to jasné, ani Vladimír Růžička nezafungoval. Litvínov ve strašidelné sezoně pokračuje. Takže co dál? Vypnout ve sprchách teplou. Pak naplácat. Vypnout i studenou. Vypnout Litvínov. Míří to sem. SESTŘIH: Litvínov - Kladno 2:5. Rytíři uspěli na ledě tápající Vervy

12. Zlín Posun oproti minulému týdnu: +2 Tohle je přesně ono, dvě výhry v pátek a v neděli? Kladno bodovalo taky, takže se manko smázlo jen o bod. Jestli se Zlín zachrání? Ve Vltavě začnou plavat žraloci a Sněžka vyroste o dva metry. SESTŘIH: Litvínov - Zlín 3:4p. Ševci vykřesali záchranářskou naději velkým obratem

11. Mladá Boleslav Posun oproti minulému týdnu: +2 Znáte dětskou obrázkovou pátračku „Kde je Valda?“ Tady byste mohli hrát jinou, kde je Patera? Na střídačce nic, na webu dlouho nic – a v pondělí skončil. Kdyby to bylo jen na Bolce, tak všechno řekne v červnu. SESTŘIH: Mladá Boleslav - Olomouc 2:3. Hanáci se po delší době radovali z vítězství za tři body

10. Vítkovice Posun oproti minulému týdnu: -3 Vedly 5:0, zápas skončil 6:6 a pak rozhodl proti Varům v prodloužení Flick. Víme, že brankář po takové divočině potřebuje pět dní v temné komoře a trenér psychologa. Ale, jen kvůli lidem. Divočte takhle dál! SESTŘIH: Vítkovice - Kladno 2:1p. Rytíři padli na severu Moravy až v prodloužení

9. Motor Č. Budějovice Posun oproti minulému týdnu: -1 Celé České Budějovice slaví, Marek Čiliak je zpátky v extralize! Nejlepší na tom pro ně je, že v Kometě. V minulé sezoně si s ním užily dost. Velká posila, velká smlouva, velký průšvih. Jako soupeř ale fajn. SESTŘIH: Liberec - České Budějovice 1:2. Motor otočil nepříznivý vývoj ve třetí třetině

8. Karlovy Vary Posun oproti minulému týdnu: -5 Éra Filipa Novotného končí, jednička odešla do Hradce. Štěpán Lukeš je o pět let mladší, pochází z Kadaně, takže coby 733x kamenem dohodil a je doma. Vycházíme z předpokladu, že gólman hodí cca 60 metrů. SESTŘIH: Kometa Brno - Karlovy Vary 1:2sn. Energie vydřela cennou výhru po nájezdech

7. Mountfield HK Posun oproti minulému týdnu: +2 Radek Pilař zvládne zápas jako bek při hře pět na pět a jako útočník v oslabení. Před zápasem by mohl ještě kontrolovat covidový certifikát, o pauze točit pivo a až všechno skončí, tak ryhle šup na rolbu. SESTŘIH: Mountfield HK - Vítkovice 3:0. Hradečtí vynulovali hostující střelce

6. Liberec Posun oproti minulému týdnu: -1 Tři góly za poslední tři zápasy? Nečekaná věc pro hokejového Forresta Gumpa. O tom, že je Marek Zachar rychlý, se ví. Jen máte pocit, že gólů dává v sezoně zhruba tolik, kolik vysedí slon vajec. Že by změna? Liberec - České Budějovice: Brankář Kváča vysunul rozehrávkou Zachara. Ten si mazácky položil Hrachovinu, 1:0

5. Plzeň Posun oproti minulému týdnu: +10 Vyhrát 1:0 v Třinci? Pánové, klobouček. To byla taková forma, že by tým mohl po zápase rovnou autobusem vyrazit do Mexika, zachránil by primáře Mázla před mafií a národu ho vrátil zpátky do seriálové Ordinace. SESTŘIH: Třinec - Plzeň 0:1. Kundrátek se trefil až po siréně. Oceláři tak doma padli

4. Sparta Posun oproti minulému týdnu: +7 Tomášek s Hudáčkem super! Ale Stoljarov? Aby nepřijel z Alpské ligy s foťákem jen mrknout na orloj. A na toho Sašu se už nezlobte. On jenom chtěl říct, že je v klubu bordel, a vlastně nevěděl, jak na to. SESTŘIH: Olomouc - Sparta Praha 1:6. Hanáci nenavázali na předešlé vítězství s Boleslaví

3. Třinec Posun oproti minulému týdnu: -1 Poprvé v sezoně prohrál dvakrát za sebou. Máme tip, kde uvidí příčinu zamračený kouč Varaďa. „Žádné opičky kolem Růžičky a jeho historických bodů. Slavit a blbnout po sezoně, pánové. Až tady nebudu.“ SESTŘIH: České Budějovice - Třinec 5:4p. Na branky bohaté utkání se hrálo na jihu Čech

2. Kladno Posun oproti minulému týdnu: +2 Pro Kristovy rány, co se to stalo! Rytíři takhle nahoře? Přičiněním Krista Dannyho to tedy nebylo, ten už je pryč. Bodově se rozjel Tomáš Plekanec. Je v seznamu náhradníků pro Peking? Formu má. Věk taky. SESTŘIH: Litvínov - Kladno 2:5. Rytíři uspěli na ledě tápající Vervy