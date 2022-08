Šafářová s Plekancem vyrazili na výlet: S dětmi je čekala výzva!

Bývalá tenistka Lucie Šafářová a hokejista Tomáš Plekanec žijí aktiním životem navzdory tomu, že mají doma dvě maličké děti. Letošní dovolenou u moře už sice mají za sebou, ale rozhodně nemíní sedět doma. Momentálně si pro sebe ukousli poměrně velké sousto a vyrazili na hory, které si pro ně připravily pořádné dobrodružství.

Šafářová a Plekanec vyrazili do Vysokých Tater a nejspíš nikdo z jejich fanoušků nečekal, že by tam pár vyjel jen nečinně lelkovat do hotelu s výhledem. Manželé samozřejmě zvedli horami hozenou rukavici a vyrazili na túru. Divoká slovenská příroda jim ale místy dávala dost jasně najevo, že s malými dětmi tady nedostanou ani metr trasy zadarmo.

Tenistka nejprve ukázala náročný kamenitý terén, který by nejspíš méně otrnulého rodiče při výšlapu s dětmi děsil. Jak je ale na videu vidět, malá Leontýnka se cestou bavila a ruku v ruce s tátou se ničeho nezalekla.

Vzápětí ale Šafářová ukázala, že vždy může být hůř. Později se totiž kolem kamenů ještě začaly propletát kořeny stromů a rodačka z Brna měla jasno. „Na kočárek to trasa asi nebude. Radši si vezměte pořádné boty,“ okomentovala fotku pobaveně maminka dvouleté Leontýny a několikaměsíčního Olivera. Kromě nich také spolu se svým mužem vychovává jeho syny Adama (7) a Matyáše (10) z předchozího manželství se zpěvačkou Lucií Vondráčkovou.