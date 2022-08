Zásnubní fotka Kvitové a Vaňka vyvolala otázku: A co miminko, Petro?

Lucie Bílá zpívá Láska je láska, když… se Petra Kvitová (32) zamiluje do svého trenéra Jiřího Vaňka (44). Ten ji navíc požádal o ruku, a tak se nabízí otázka, zda hrdličky nezapracují na miminku.

„Tak dlouho nás všichni dávali dohromady, až se z nás stal pár,“ řekla Petra před rokem exkluzivně Blesku. Jirka si pro pokleknutí navíc vybral to nejkouzelnější možné místo – All England Club. „Wimbledon je pro mě hrozně speciální a řekla jsem tady ano,“ napsala zamilovaná Kvitová na Instagram.

Dítěti se nebrání

A co bude dál? Zasnoubení už proběhlo, veselka by měla být do roka a do dne. Přijde pak na řadu děťátko? Podle informací Blesku by se dvojnásobná grandslamová šampionka mateřství nebránila! Zvlášť když se spekuluje o tom, že na konci sezony ukončí kariéru.