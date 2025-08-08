Priske: Začátek je nepřípustný, ligu odkládat nebudeme. Jak je to s Karabcem?
Přestože si Sparta do odvety přináší velmi dobrý výsledek, strávil Brian Priske nemalou část hodnocení utkání 3. předkola Konferenční ligy proti Araratu (4:1) u nedostatků, a to především u špatného vstupu do zápasu. „Prvních deset minut mě zklamalo. Tohle je nepřípustné,“ přiznal. Zároveň odkryl, že odkládání ligových zápasů kvůli náročnému cestování v Evropě zatím Letenští neplánují.
Náskok 4:1 před odvetou vypadá nadějně. Považujete ho za dostatečný?
„Určitě nejsem spokojený s úvodem. Prvních deset minut od nás bylo odfláknutých a dostávali jsme se do toho až postupně. Nakonec jsme mohli přidat i víc gólů, ale výsledek je dobrý. Pořád nás ale čeká 90 minut v Arménii, takže musíme práci dotáhnout do konce.“
Čím si vysvětlujete vlažnější start do zápasu?
„Nevím, nerozumím tomu. Hráčům už jsem řekl, že je to nepřijatelné, ale z nějakého důvodu jsme začali špatně.“
Většina zápasu se bude hodnotit spíš pozitivně, ale začněme u inkasovaného gólu. Nemohl mu Peter Vindahl zabránit, kdyby měl lepší postavení?
„Měl to složité, stálo před ním hodně hráčů, takže to je sporné. Celou situaci jsme měli vyřešit lépe jako tým. Už při standardce jsme měli stát lépe a pak jsme měli i smůlu, protože šlo o střelu z 18 metrů s hodnotou xG 0,04 a před Peterem stálo hned šest hráčů.“
Při standardce zůstali všichni hráči uvnitř vápna a před šestnáctkou měl soupeř spoustu času. Podobný gól jste přitom inkasovali už proti Mladé Boleslavi. Je tohle postavení záměr, nebo z čeho to vyplývá?
„Postavení bylo špatné, měli jsme moc hráčů v zóně a jeden z nich se měl posunout výš, aby přesně téhle situaci mohl zabránit.“
V porovnání s minulou sezonou se hra Sparty zjednodušila a směrem dopředu jste výrazně přímočařejší. Je to hlavní úkol, na který kladete důraz?
„S minulou sezonou to moc nemůžu porovnávat, ale jsem přesvědčený o tom, že Sparta musí být dominantní a agresivní. Musíme i držet míč, ale hlavně si tvořit šance a s tímhle jsem spokojený. Bavíme se o tom při každém tréninku a při každém zápase, snažíme se být co nejpřímočařejší a zároveň hledáme ideální pozice pro centry a tak podobně. Počtvrté za sebou jsme dali aspoň tři góly a jsme na dobré cestě. Pořád je tam spousta věcí, které bychom mohli zlepšit, ale celkově jsem spokojený.“
Matěj Ryneš si připsal dvě asistence a ještě mu nebyl uznaný gól. Často se přitom stahoval do středu až někam na pozici deset. Sedí mu tahle role?
„Máte pravdu, jsem s ním velmi spokojený. Právě tahle role mu sedí a je to jedna z věcí, na kterých momentálně pracujeme. Ty rotace jsou ale často přímo na hráčích, jak vyhodnotí jednotlivé situace. Tady jde především o Ryneše s Haraslínem, aby si vyhověli. Matěj aktuálně vypadá výborně, je na dobré cestě a má vysokou kvalitu. Teď musí zůstat pokorný a dál makat, aby od něj přicházeli další góly a asistence.“
S tím souvisí i pozice levého stopera, kde začal Elias Cobbaut, ale už o poločase ho vystřídal Jaroslav Zelený…
„Elias měl drobné zranění, takže nebyl úplně fit a rozhodli jsme ho stáhnout už v poločase.“
Jak se vám líbila defenziva obecně? Soupeř tam měl i ve druhém poločase několik zajímavých přečíslení.
„Vedli si dobře a naše defenzivní hra se obecně zlepšuje. Už je tam spousta principů, které se mi líbí, ale zároveň zůstávají i nějaké automatismy, které jsme do týmu úplně nedostali a bude to ještě trvat. Chceme být perfektní a tohle byl další dobrý krok.“
Před pár dny opustil klub Victor Olatunji. Proč se podle vás ve Spartě pořádně neprosadil?
„Neřekl bych, že se neprosadil. Podle mě byl celkem úspěšný. Možná toho neodehrál tolik jako Kuchta, ale i Victor tady odvedl dobrou práci, dával důležité góly a jsem šťastný, jak se tady vyvinul, a že udělal další krok v kariéře.“
Příští pátek se vracíte z Arménie a pak hned v neděli hrajete v Liberci. Neuvažujete o odložení zápasu, jako to už udělala Plzeň?
„V tuhle chvíli ne. Je pořád brzy a hodně hráčů potřebuje minuty.“
V nominaci se poprvé v sezoně objevil Adam Karabec. Jaká je teď jeho pozice v týmu?
„Pořád stejná. Je to sparťan, a tím zůstává, dokud je v klubu.“
Na každé tiskové konferenci teď řešíme přestupy. Necítíte nyní, že by byla škoda do týmu sahat?
„S týmem jsem spokojený, ale ještě se něco změní a do konce přestupového okna se ještě může stát spousta věcí. Kluci makají hodně tvrdě, nyní sbíráme dobré výsledky a jsme na dobré cestě.“
Peter Vindahl nastoupil do druhého poločasu s obvázaným loktem. Proč? Je v pořádku?
„Vážně? Toho jsem si ani nevšiml, ale myslím, že je v pohodě.“