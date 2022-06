Nejdřív Petra 2011, pak trable. Zvadla jsem, jsem vycucaná, říká Kvitová

Dvě třetiny utkání jste působila bezchybně. Jaký to byl pocit hrát v takové zóně?

„Při hře o tom nepřemýšlím. Hrála jsem dobře, ale neříkala jsem si: Ty jo, ty hraješ fakt jako dobře. Ale cítila jsem se líp, spadla ze mě tréma. Můžu víc chodit do míčů, objeví se taková ta sebedůvěra, když se dobře začíná. Nechci se tím ale nějak utěšovat.“

Koncovka zápasu vás vrátila na zem, že?

„Sice jsem hodně vedla, ale spoustu gamů jsem urvala na morál. A z toho jsem nějak zvadla. Byla jsem prázdná a najednou tam nějaké procento chybělo. Ona nekazí, všechno jsem si musela uhrát sama. A přestala jsem chodit do míčů, jak bych měla. Bylo to prostě hodně náročné, fakt jsem úplně vyřízená. Nebyla jsem na sebe ani naštvaná, jen úplně vycucaná. Teď jsem jen ráda, že už je to za mnou. Trochu mně ty poslední gamy vzaly radost ze zápasu, závěr jsem musela vydřít, ubojovat. Už jsem se smířila s tím, že bude třetí set. Ale v důležitých momentech mi přišel servis. A to je pozitivní.“

Vypadáte ale vyčerpaně.

„Taky že jsem. Teď si lehnu a budu ležet. Ne, vlastně půjdu na masáž. Jsem fakt strašně unavená. Asi si dám kafe, abych přežila zbytek dne.“

A v sobotu se pustíte do nasazené čtyřky Pauly Badosaové.

„Trénovala jsem s ní před turnajem v Eastbourne. Byl to dobrý trénink, velmi agresivní z obou stran. Právě na tohle bych měla být připravená – skvělé servisy a returny. Taky se snaží hrát agresivně. Ale má raději tvrdý povrch a antuku než trávu. Doufám, že to bude moje výhoda. Určitě to bude skvělý zápas, těším se na něj.“