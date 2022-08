Ivan Schranz se dodnes vzpamatovává z loňské tragédie: Táta se dívá

Čas hojí i ty nejtěžší rány, jen někdy tuze pomalu. Fotbalista Slavie Ivan Schranz (28), který ve čtvrtečním klíčovém zápase vstřelil rozhodující branku, přišel o tátu před necelým rokem. „Vím, že je tam nahoře pyšný a sleduje každý moment,“ říká.

Smrt přišla zcela nečekaně, stalo se to loni 30. října večer. Dušan Schranz (†57) byl na cyklistickém výletě po okolí Bratislavy. Když se s kamarádkou rozdělili a každý sám zamířil domů, spadl z dřevěného mostku bez zábradlí a utopil se v mělké vodě, jelikož byl zřejmě v bezvědomí. Byla už tma, tělo našli až další den.

„Od smutku mi pomáhal fotbal. Při takových momentech vždycky pomůže, když přijdeš na jiné myšlenky,“ popisuje Ivan pro nové číslo slávistického magazínu Halftime, který bude v prodeji od pondělí.

Gól do nebe

První gól od chvíle, kdy přišel o jednoho z rodičů, dal při Evropské lize na Unionu Berlín. „Velmi důležitý gól, byl pro tatínka.“ Na otázku, zda se se ztrátou už vyrovnal, pro Halftime říká: „Ještě ne, bude to trvat. Učíme se, jak s tím žít, i když je to velmi těžké. Když jdu na hřiště, myslím na svoji rodinu, myslím na svého syna a vždy na tátu. V duchu si říkám, ať nám pomůže vyhrát. Ať nám drží palce, protože vím, že to sleduje. Vím, že je tam nahoře pyšný a sleduje každý moment. Byl pyšný už předtím, když jsem přestoupil do Slavie. Zažil i některé povedené zápasy. Celý život byl šťastný a hrdý. Jediné, co můžu dělat, je snažit se, abych mu dál dělal radost.“

A ve čtvrtek potěšil nejen jeho, ale celou slávistickou rodinu, když gólem za 72 milionů korun posunul sešívané do skupinové části Konferenční ligy...