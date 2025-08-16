Předplatné

Pověrčivý Majer vyměnil outfit a Boleslav poprvé vyhrála. My trenéři jsme blázni, smál se

SESTŘIH: Mladá Boleslav - Hradec Králové 3:2. John trefil první hattrick sezony
Otočil se směrem k tribuně a nadšeně pumpoval oběma rukama nad hlavou. Trenér Aleš Majer si závěrečný hvizd a první vítězství v ligovém zápase užil. Úspěch nad Hradcem Králové 3:2 pro něj i celý tým znamená opravdu hodně. „Byla to úleva. Hlavně po tom závěru, kdy jsme si to zase zkomplikovali inkasovaným gólem,“ hodnotil velkou výhru. K ní možná pomohla i změna trenérova outfitu.

Bezkonkurenčně nejzábavnější tým současného ročníku Chance Ligy znovu nezklamal. I čtvrté utkání Mladé Boleslavi v sezoně přineslo minimálně pět branek a kromě této ofenzivní kvóty udělal domácím fanouškům radost hlavně první tříbodový zápis v sezoně.

Při děkovačce pak kotel spustil i pokřik směrem k novému trenérovi, který za první čtyři utkání na lavičce prvoligového celku rozhodně zaujal. „Byl jsem překvapený, že vyvolávali moje jméno. Máme tu před sebou ještě hodně práce a byl bych radši, kdyby ho vyvolávali za dva roky,“ usmíval se vděčný kouč.

Právě jeho oblíbený kombinační styl na soupeře fungoval a hodně pomohlo i vyloučení Jakuba Uhrinčaťa z 18. minuty utkání. Držení míče Středočechů se tak vyšplhalo až na cifru 69 procent. Kromě pohledných kombinací se pak diváci mohli kochat i řadou pohledných gólů, o které se na straně domácích postaral vždy jeden muž.

Solomon John na levém křídle zcela rozložil obranu soupeře a prvním hattrickem v kariéře zařídil premiérové vítězství Boleslavi. „Nevím co říct, jsem moc rád, že se mi to povedlo. Snad to takhle bude pokračovat. Už pár dní před zápasem jsem měl dobrý pocit, že se mi povede dát gól, ale že budou hned tři, to jsem opravdu netušil,“ soukal ze sebe rozpačitě nadšený hrdina.

Úvodní ránu zasadil hradecké obraně už v 8. minutě, když ho chytrou přihrávkou oslovil Matyáš Vojta a nigerijský křídelník i s pomocí teče Petra Kodeše dopravil balon do sítě.

Radost z první branky od února byla obrovská, takže 170 centimetrů vysoký chlapík pod kotlem domácích předvedl velkolepé gymnastické číslo s několika přemety. 

Na následné vyrovnání soupeře zareagoval za necelou minutu úžasnou individuální akcí znovu John. Převzal míč kolem půlící čáry prodral se středem hřiště, připravil si balon na pravačku a vyslal vynikající ránu, která zapadla naprosto dokonale za tyč. „Tak krásný gól jsem ještě nedal. To se mi povedlo opravdu poprvé,“ přiznal po zápase při své první tiskové konferenci v Česku.

Po změně stran dodal týmu klid i třetím zásahem, a tentokrát se opřel o svou nejsilnější zbraň – ohromující rychlost. Afričan rozkmital nohy a výborně načasoval náběh za obranu, kam dostal krásnou pobídku od Marečka. V šanci si pak počínal jako zkušený mazák, zasekl si obránce Tomáše Petráška a bez problému uklidil míč na bližší tyč.

„Sol byl dneska nadmíru produktivní. Teď jsme si říkali, že ho prodáme, protože ten už gól nikdy nedá,“ vtipkoval trenér Majer o klíčovém muži celého utkání.

Ačkoli v závěru Hradec dostal obranu Boleslavi pod velký tlak, domácí tým už si cennou výhru sebrat nenechal a dokráčel si za prvním triumfem v sezoně. Vedle fenomenálního křídelníka Johna pak Boleslavi možná pomohla i další věc, a to změna oblečení trenéra Majera. 

Zatímco v prvních třech utkání dirigoval svůj tým od lajny v bílé košili, dnes udělal změnu, a ta vyšla. „Bylo mi teplo, tak jsem vzal slabší kalhoty a ty jsou světlé, takže jsem si nechtěl brát i bílou košili. A je pravda, že my trenéři jsme blázni a musíme ve stejný čas pomalu i chodit na záchod, takže tam byl i jistá míra pověrčivosti,“ prozradil nadšený kouč.

32

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia53209:311
2Sparta43108:410
3Zlín53118:510
4Olomouc53114:210
5Karviná43016:39
5Jablonec52306:39
7Liberec42118:67
8Plzeň41217:55
9Slovácko51224:55
10Dukla51223:55
11Ml. Boleslav411210:114
12Teplice41035:83
13Bohemians41031:63
14Hr. Králové50236:102
15Ostrava30122:41
16Pardubice40134:111
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

