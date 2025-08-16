Koubek po další ztrátě Plzně: Když rozlijete mléko… Slončík míří na hostování
Jediná výhra v Pardubicích, pak tři bolavé ztráty. Miroslav Koubek (73) se v sobotu večer musel vyrovnat s prohrou 0:2 proti fotbalistům Dukly. Na Julisce rozhodl první poločas, na který favorizovaná Plzeň i přes několik šancí nedokázala reagovat. „Ani náhodou nejsme spokojeni,“ zdůraznil západočeský kouč. Naznačil, že Tom Slončík, který ani nebyl v nominaci na utkání, v nejbližších dnech z Plzně odejde na hostování. Web iSport psal o možnostech v Hradci, Olomouci nebo Jablonci.
Co vás mrzí víc – dva zbytečné góly, nebo to, že jste nedokázali na nepříznivý stav reagovat?
„Především nás mrzí porážka. V zápase bylo všechno, na co jsme se připravovali. Neměli jsme správnou reakci na vývoj utkání, mužstvu vytýkám první poločas. Věděli jsme, že domácí budou běhaví, agresivní. Prostě byli lepší. Nedařilo se nám být nebezpeční v předních pozicích, zády k bráně jsme ztráceli balony a pouštěli soupeře do brejků. Nejsem spokojený s herní úrovní. Dukla nedala gól ze hry – nezvládli jsme standardku a pak proměnila penaltu. Potom vznikne problém. Když pustíte odhodlaného soupeře plného emocí do vedení, blbě se to obrací. Ve druhé půli jsme dělali, co mohli. Enormní snahu musím pochválit. Ale když rozlijete mléko, už ho nesetřete a je zle. V prvním poločase jsme si mléko rozlili. Měli jsme pak ještě jedno břevno, Rafik (Durosinmi) se nemůže trefit. Dukla ve druhé půli v podstatě nic neměla. Pozdě bycha honit, první půle je zklamání.“
Byl to nejhorší výkon za dobu vaší třetí éry na lavičce Plzně?
„Tahle srovnání… Máme na to nějaký metr? Takhle bych neuvažoval. Už jsme podali horší výkony, ale zápasy jsme vyhráli. Rozhodují efektivita, góly a jak soupeř potrestá chyby.“
Po dlouhé době hráli v základu Kabongo a Souaré. Jak jste s nimi spokojený?
„Spokojenost stoprocentně není. Je předpoklad je tam dávat, aby nabrali herní praxi, teď se to nabízelo. Matěj (Vydra) měl enormní výdej v zápase proti Rangers, aby si odpočinul, nabízelo se dát Chrisovi šanci. V předchozích zápasech, co tam chodil na patnáct, dvacet minut, nevypadal zle, ale dneska se tam úplně neprosazoval. Potřebovali jsme chodit víc za obranu, on chodil zbytečně moc pro balony do hloubky. Nebylo to ideální. Cheick tam měl pár dobrých věcí, jeho střídání bylo plánované. Věděli jsme, že nevydrží celý zápas.“
Scházela vám ve druhém poločase, kdy jste tlačili, větší kreativita do zavřené obrany?
„Kreativita určitě. Finální fáze je o kvalitě. Do plných se nehraje nikomu dobře. Centrů tam od nás létalo dost, ale Dukla to ubránila, odskákala, odblokovala. Takové ty kolmé, finální přihrávky, kdy to dáte do nohy, což se očekává při dobývání takového valu, to tam nebylo, souhlasím.“
Wiegelovo stěžování? Nerozvážnost, neprofesionalita
Jde o velkou krizi? Ztratili jste tři ze čtyř ligových zápasů.
„Asi jo, ale už jsem tady něco podobného prožil. Není to pro mě nic nového. Ale je to nepříjemné, složité. Zase jedeme ven, za tři dny hrajeme znovu v Boleslavi. Musíme reagovat, změnit nastavení víc se zvednout. Hlavně první poločas to bylo málo. Schází mi tam týmovost, umění reagovat na vývoj zápasu. Nereagovali jsme na očekávané, to mě zklamalo. Třikrát jsme nevyhráli, nejsme na tom bodově dobře. Jsme v situaci, do které jsme se nechtěli dostat. Dvě domácí remízy nám určitě nepomohly. Jednou tam byla taková pseudoruka, pak neuskáčeme poslední nákop soupeře. To jde proti nám. Ale je to naše vina, takové situaci si musíme uhrát sami. To jsou chyby, ani náhodou nejsme spokojeni.“
Tom Slončík nebyl v nominaci na utkání. Jaká je u něj situace?
„Ve Sportu jste mi doporučovali jeho hostování, pravděpodobně k tomu dojde. Je to naopak, ne, že ho tady v Plzni brzdím, ale hostování jsem mu doporučil. Nemohl jsem mu zaručit silnou minutáž, kterou měl na jaře v Hradci. Byla by škoda mu ji zrušit. Nevím, kam půjde, ale vypadá to, že půjde na hostování.“
Jak proti Dukle obstál gólman Martin Jedlička?
„Není moc co hodnotit. Při standardce měl daleko k míči, takové góly na zadní tyč padají. Před penaltou tam byla rána zblízka, neudržel ji a při dorážce tam byl asi tam pozdě. Nejšťastnější to nebylo. Hráči Dukly se to odrazilo do kroku.“
Jaká je role vašich dvou brankářů? Florian Wiegele si do rakouských médií postěžoval ke své pozici dvojky.
„Byla to nerozvážnost, neprofesionalita. Nic si tím nezíská. Rozumím tomu, že ještě není zkušený. Stalo se, je to od něj naivita, takhle reagovat někde pro média v Rakousku… Ani se na něj nezlobím, nemá tyhle věci zažité. Sám tam řekl, že ještě před dvěma lety chytal někde v Rakousku za béčko. To neřeším. Ale je to od něj neprofesionální, to ano.“
Musíte mužstvo uklidnit, když na vás sedla taková euforie?
„Musíme se z té deky odkopat, jiná cesta není. Jít do dalšího zápasu se vztyčenou hlavou, porvat se o výsledek a otočit to. Nic jiného nám nezbývá, takové etapy se ve fotbale stávají. Po pohárech nejsme v topu o víkendu, ale dneska to nebyla únava. Chybělo mi nastavení, jako kdyby hráči nevěřili, že Dukla bude kousat. My trenéři jsme je na to upozorňovali, ale vždycky to nejde podle představ. Neznamená, že trenér něco říká a mužstvo pak bude šlapat jako hodinky. Tak to není.“
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|4
|3
|1
|0
|8:2
|10
|2
Sparta
|4
|3
|1
|0
|8:4
|10
|3
Zlín
|5
|3
|1
|1
|8:5
|10
|4
Olomouc
|5
|3
|1
|1
|4:2
|10
|5
Karviná
|4
|3
|0
|1
|6:3
|9
|6
Jablonec
|4
|2
|2
|0
|5:2
|8
|7
Liberec
|4
|2
|1
|1
|8:6
|7
|8
Plzeň
|4
|1
|2
|1
|7:5
|5
|9
Slovácko
|5
|1
|2
|2
|4:5
|5
|10
Dukla
|5
|1
|2
|2
|3:5
|5
|11
Ml. Boleslav
|4
|1
|1
|2
|10:11
|4
|12
Teplice
|4
|1
|0
|3
|5:8
|3
|13
Bohemians
|4
|1
|0
|3
|1:6
|3
|14
Hr. Králové
|5
|0
|2
|3
|6:10
|2
|15
Ostrava
|3
|0
|1
|2
|2:4
|1
|16
Pardubice
|4
|0
|1
|3
|4:11
|1
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu