Je to stejný pocit jako se Sevillou, postup jsme si zasloužili, líčil Ševčík

Bylo to úchvatné drama. Už jste to stihl vstřebat?

„Cítím se skvěle. Jsem sice hrozně unavený, ale je to nádherný pocit. Odmakali jsme to na tisíc procent a jednoznačně jsme si zasloužili postoupit.“

Před třemi a půl lety jste zažil totožný závěr proti Seville. Vzpomněl jste si?

„Stoprocentně. Je to úplně stejný pocit. Prostě krása. Nevím, co k tomu víc říct. Jsem strašně šťastný. Za kluky, za celý mančaft. Celý týden jsme si říkali, co musíme oproti prvnímu zápasu zlepšit. Už s Pardubicemi jsme do toho chtěli vletět a stejně hrát odvetu s Rakówem. Povedlo se to.“

Jste pyšný na tým, jak s velmi složitou situací naložil? Hrozil vám podzim bez Evropy…

„Jsem, vážně hrozně moc. Na každého zaměstnance Slavie. Řekli jsme si, že do toho jdeme. I kluci, kteří nehráli, tak do toho dali úplně všechno.“

Co jste prožíval na střídačce po postupovém gólu Ivana Schranze v druhém prodloužení?

„Běžel jsem za kluky na hřiště, ale pak jsem asi desetkrát myslel, že spadnu, protože mě braly křeče. Ale pořád jsem běžel a běžel.“

Co říkáte na úžasnou kulisu? Dohnala vás k postupu?

„Diváci byli fantastičtí jako vždycky. Ale dnes nám opravdu pomohli. Když si člověk myslí, že už nemůže, tak zjistí, že ještě nějaké síly má. Moc lidem děkujeme. Snad si to užili s námi.“