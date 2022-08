POGBACK! Z jednoho chaosu do druhého, návrat do jiného Juventusu

Uražený Paul Pogba pálí do United • Profimedia.cz

„Fuck off, Pogba!“ V Manchesteru United už to nešlo. Fanoušci po něm plivali kletby a on sám měl pocit, že jeho duši spolklo peklo. Toužil po vysvobození. Po svatozáři, jakou měl v Juventusu. Smyje v Turíně své viny? Turín má zvláštní atmosféru. Severní metropole, šarmantní a pokroková, někdejší sídlo savojských králů, kolébka italské kinematografie. Město podobné Paříži – plné magických podloubí a bulvárů, obklopené majestátní korunou alpských velikánů.