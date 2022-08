Ex-biatlonistka Puskarčíková: Kolik chce s italským přítelem dětí?

Pohoda, relax a válení se na pláži. Zhruba takhle vypadá program posledních dní bývalé biatlonistky Evy Puskarčíkové (31) a jejího italského partnera Thomase Bormoliniho (31). Během odpočinku odpovídala česká sportovkyně na instagramové dotazy fanoušků. Prozradila například, kolik a za jakých podmínek plánuje dětí, nebo co jí po kariéře chybí.

Během dovolené na Korsice se rodačka z Jilemnice rozhodla vyzvat své fanoušky, ať jí položí dotazy. Jeden z nich se týkal plánovaného počtu dětí do budoucna. „Já bych ráda asi dvě. Ale to se uvidí. Také se může stát, že jestli to první bude nějak intenzivní, bude jedno stačit a nenajdeme odvahu na další,“ napsala Puskarčíková s vysmátým smajlíkem. „Jestli bude smrad jako já, a my se dva roky nevyspíme, tak jen jedno dítě.“

Čeština? Žádný slang

Řeč přišla také na to, jak to má Thomas s češtinou. „Snaží se a je šikovný,“ dala někdejší reprezentantka vědět na úvod. „Samozřejmě vím, co umí a co používat. Například jen učebnicové a spisovné výrazy. Žádný slang. A když neví, dokáže pochytit alespoň části a relativně dost odvodit o co jde,“ vychválila svého zahraničního přítele, který je taktéž bývalým biatlonistou.

Makula chybí

„Samozřejmě bychom mohli mluvit a cvičit častěji, ale když pak člověk potřebuje něco rychle, prostě angličtina vládne, i kvůli správnému pochopení,“ dodala. Puskarčíková taky prozradila, co po konci kariéry nejvíc postrádá. „Jo, nejvíc mi chybí bydlení s Makulou (Markétou Davidovou),“ potvrdila dotaz jednoho z příznivců na sociální síti.