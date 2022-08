Biatlonistka Puskarčíková: Ukázala následky po omrzlinách z olympiády!

Ukrutné mrazy jsou jednou z trpkých vzpomínek sportovců na letoštní ZOH v Pekingu. Jak během února ukázala například i biatlonistka Eva Puskarčíková, počasí v Číně některé reprezentanty pořádně potrápilo a nadělilo jim »dárek« v podobě omrzlin, o kterých si nebyli jisti, jestli se jich ještě někdy zbaví. S odstupem několika měsíců se k tomu teď Puskarčíková vrátila s překvapivým rozuzlením...

Puskarčíková své fanoušky na sociálních sítích pravidelně baví videi a obrázky z denního života, který po oznámení »biatlonového důchodu« tráví po boku svého italského přítele Thomase Bormoliniho, často dokonce v jeho vlasti.

Odtamtud teď také přidala video z hor, kde k fanouškům měla krátký monolog. Během něj si pozorní diváci mohli všimnout, že na tváři půvabné blondýnky jsou dva tmavší fleky, jejichž původ Puskarčíková vzápětí vysvětlila.

„Ty fleky na tvářích jsou pořád omrzliny z Číny,“ postěžovala si bývalá biatlonová reprezentantka, která už během únorových Her v Pekingu fanouškům ukázala krutou realitu v podobě omrzlého obličeje.

„Známka toho, že už je asi velká zima. Já nevím co omrzliny… Jestli to zmizí, nebo jestli to tady bude navždy,“ smála se tehdy zoufale s tím, že si zapomněla zatejpovat obličej.

Tou dobou asi ještě netušila, že »památečních omrzlin« se bohužel opravdu jen tak nezbaví.