Proč zase já, zoufala si Charvátová. Davidová popsala kolaps Švýcarky

Do souboje se závodnicí, která je známější pod jménem Pidhrušná a strávila zatím olympiádu v karanténě kvůli pozitivnímu testu na COVID, se Charvátová dostala kvůli nepodařené střelecké položce vestoje. Tam musela na jedno trestné kolo.

„Při první dobíjené jsem dostala šílený tik, takže když jsem ji spouštěla, viděla jsem, že to letí do háje. Ale pak jsem se zkoncentrovala. Druhá dobíjená musel být kalibr, já už skoro dávala bouchačku na záda...“ líčila Charvátová. „A na třetí už jsem cítila, že střílí ona, neskutečně jsem znervózněla, stála jsem tam dlouho, klepala se a nakonec se netrefila a spěchala na kolo.“

Ukrajinku si ale už vezla za zády a v cílové rovince proti vyhlášené finišmance neměla šanci.

„To byla ta nejhorší situace, které jsem se nechtěla dočkat, protože Pidhrušná je velmi obávaná a zákeřná na finiš. Všichni to o ní víme,“ řekla Charvátová. „Ta cílová rovinka je tak krátká, že si mě s takovou radostí vychutnala, že jsem těch posledních pět metrů dojížděla skoro s brekem. Padla jsem za cílovou čárou a říkala si, že to snad není možné, proč zase já…“

Štafetu rozjížděla Eva Puskarčíková , která se na čínských Hrách dostala do nominace kouče Egila Gjellanda poprvé při poslední možné příležitosti.

„Musím říct, že tady těch čtrnáct dnů bylo strašně nekonečných, protože jsem byla v takové té permanentní připravenosti. Tréninkově jsem závodila a čekala, jestli budu závodit, nebudu závodit…“ líčila Puskarčíková. „Bylo to strašně psychicky náročné. Nakonec se mi podařilo závodit, i když se svým výkonem nejsem úplně spokojená.“

Švýcarka zkolabovala

Puskarčíková běžecky ztrácela a předávala na sedmnáctém místě s téměř minutovou ztrátou na vedoucí Němku Voigtovou. První úsek vůbec nedokončila Švýcarka Irene Cadurischová, která zkolabovala a z trati byla odvezena na nosítkách. Bezprostředně po kolapsu jí pomáhal i jeden ze členů českého týmu.

„Já jsem to viděla. Je to těžké, jak je velká zima. Sice je asi minus třináct, ale pocitovka je mnohem nižší a je to prostě znát. Vyčerpává to,“ líčila pak Markéta Davidová.

Na druhém úseku předvedla kvalitní běžecký výkon s jedním dobíjením vestoje, trhla se Francouzce Anais Chevalierové-Bouchetové i Rakušance Hauserové. Českou štafetu posunula na pátou příčku, na svém úseku převedla třetí nejrychlejší čas.

„Jsem spokojená. Mrzí mě ta jedna rána vestoje. Vím, kde byla, byla zbytečná,“ hodnotila Davidová. „Snažila jsem se fakt jet, co to jde. Trošku jsem rozvrhla síly, že jsem nejela tak rychle ve druhém kole. Už tady člověk musí opatrně, aby neskončil někde s nohama nahoře.“