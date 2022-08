Světová trojka Sakkariová končí už ve 2. kole US Open, padla s Číňankou

Světová trojka Sakkariová končí na US Open ve 2. kole • Reuters

Světová trojka Sakkariová končí na US Open ve 2. kole • Reuters

Řekyně Maria Sakkariová vypadla na US Open už ve druhém kole • ČTK / AP / John Minchillo

Řekyně Maria Sakkariová vypadla na US Open už ve druhém kole • Reuters

Světová trojka Sakkariová končí na US Open ve 2. kole • ČTK / AP / John Minchillo

Světová trojka Maria Sakkariová z Řecka loňské semifinále na tenisovém US Open neobhájí. Sedmadvacetiletá Řekyně dnes prohrála na betonu ve Flushing Meadow ve 2. kole s Číňankou Si-jü Wang 6:3, 5:7, 5:7.

Aténská rodačka zaznamenala na grandslamovém turnaji v New Yorku nejhorší výsledek od roku 2018. Inkasovala čtvrtou porážku z posledních šesti zápasů a opět se nedočká prvního titulu z turnajů „velké čtyřky“. V utkání udělala 35 nevynucených chyb.

Jednadvacetiletá Si-jü Wang si navzdory dvanácti dvojchybám připsala první vítězství proti hráčce z první světové desítky. Do třetího kola grandslamu se probojovala poprvé v kariéře a narazí v něm na Američanku Alison Riskeovou-Amritrajovou, nebo Camilu Osoriovou z Kolumbie.

Turnaj skončil pro Elizabeth Mandlikovou. Dcera bývalé české tenistky Hany Mandlíkové, která díky divoké kartě prožila v New Yorku grandslamový debut, nestačila na finalistku letošního Wimbledonu a pátou hráčku světa Uns Džábirovou. Osmadvacetileté Tunisance podlehla 5:7, 2:6.

„Hodně jsem si to tu užila. Přišla se na mě podívat mamka i brácha. Poprvé jsem hrála na takových kurtech a myslím, že jsem se s tím vypořádala dobře. Je to pro mě velká zkušenost. Hodně jsem se toho naučila a budu na to chtít navázat,“ řekla Mandliková ČTK.

Tenisový turnaj US Open v New Yorku (tvrdý povrch, dotace 60 milionů dolarů):

Muži:

Dvouhra - 1. kolo:

Carballés - Munar (oba Šp.) 6:1, 6:3, 4:6, 6:2.

2. kolo:

De Minaur (18-Austr.) - Garín (Chile) 6:3, 6:0, 4:6, 6:2.

Ženy:

Dvouhra - 1. kolo:

Alexandrovová (28-Rus.) - Stearnsová (USA) 6:4, 4:6, 7:5.

2. kolo:

Wang Si-jü (Čína) - Sakkariová (3-Řec.) 3:6, 7:5, 7:5, Džábirová (5-Tun.) - Mandliková (USA) 7:5, 6:2, Rogersová (31-USA) - Kužmová (SR) 7:5, 6:1.