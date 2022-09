Tenistka Kristýna Plíšková vybaluje v Rotterdamu: Přístav lásky!

Za normálních okolností by nejspíš pobývala v New Yorku a bouchala do míčku při US Open. Česká tenistka Kristýna Plíšková (30) však jako máma a vzorná manželka zakotvila v největším evropském přístavu.

„Ahoj, Rotterdame,“ přivítala svůj nový domov Kristýna. Její muž – exsparťanský fotbalista Dávid Hancko (24) – kope za místní Feyenoord, který jej vykoupil z Letné za 200 milionů korun plus bonusy. »Hanci« už má za sebou první zápas, kdy pomohl novému týmu asistencí patičkou k ligové výhře nad Emmenem (4:0).

Plíšková mezitím v Praze sbalila život do kufru, vzala do letadla tříměsíčního Adama a teď už s kočárkem poznává krásy nizozemského města. Mrakodrapy možná trochu připomenou americké velkoměsto kdesi za oceánem… A ten výhled z bytu! „Svědčí vám to tam,“ usoudila Plíškové švagrová Martina. Na co New York, že?