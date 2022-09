Nůž do zad! Ruská tenistka Kasatkinová mění občanství a souhlasí se zákazem

Světová devítka Darja Kasatkinová (25) šokovala svou vlast. Rodačka z Togliatti chce změnit občanství a souhlasí se zákazem pro ruské sportovce. Je tak dost možné, že krátké vystoupení na newyorském grandslamu, kde vypadal hned v prvním kole, bylo jejím posledním před velkou změnou.

Po veleúspěšném srpnu, kde se jí podařilo ovládnout hned dva turnaje WTA a vrátila se tak do top desítky světového žebříčku, přišlo zklamání na US Open. Poprvé po dvou letech nepostoupila na jakémkoliv grandslamu alespoň do druhého kola. Vinu na tom samozřejmě může mít i fakt, že jí během utkání bylo viditelně špatně.

Když už se jí nepovedlo vzbudit pozdvižení svými výkony, tak se to Darje povedlo o týden později díky rozhovoru. Na YouTube se objevilo povídání, které řadě ruských fanoušků rozhodně neudělalo radost. Kasatkinová se neostýchala hovořit i o pořádně ožehavých tématech a některá vyjádření můžou brát její kolegové sportovci jako »dýku do zad«.

„Se zákazem pro ruské reprezentace samozřejmě souhlasím. A pro všechny podporované z veřejných prostředků,“ bodla do vosího hnízda. Zároveň však neopomněla oddělit svůj sport a zdůraznit, že není členem Ruské tenisové federace. „Nesouhlasím tak úplně se zákazem pro individuální sportovce, jako jsme my. Například já, Rublev, Chačanov, Pavljučenková. Konkrétně v našem případě si nemyslím, že je to správné,“ obhajovala sebe a své tenisové přátele.

Už během léta Darja naznačovala svým fanouškům, že se brzy bude objevovat pod jinou než ruskou vlajkou. Starty pod neutrálním týmem společně s její kritikou Ruska nebudou fungovat věčně. „Myslím, že během své profesionální kariéry už nebudu moci hrát pod ruskou vlajkou. Jsem hrdý na to, že jsem Rus. A tak to vždy bude. Pokud na tom ovšem bude záviset moje kariéra, pak je volba jasná. Chci hrát tenis dál. Pro mě je to priorita číslo 1. A hraji za sebe,“ naznačila »přestup«.

Změna občanství samozřejmě není jednoduchou, ale Darja už veřejně prohlásila, že jí velmi imponuje Švýcarsko a ráda by měla pas právě tohoto státu. Aktuálně pětadvacetiletá tenistka nemá už moc co ztratit. Po svém dřívějším přiznání k homosexualitě byla kritizována velkým množstvím bývalých sportovců a funkcionářů. Nyní se negativní nálady proti ní pouze vystupňují. A právě proto se dá očekávat, že se bude snažit změny občanství dosáhnout co nejdříve.