Ruská tenistka po coming outu: Žít v kleci nemá smysl. Temná ruská vize

Možná už se nebude moci vrátit do Ruska. Při téhle zmínce se Darja Kasatkinová usedavě rozplakala. Tak končil dokument, v němž nejlepší ruská tenistka současnosti provedla coming out a pravila, že miluje ženy. V její rodné zemi jsou homosexuálové na základě kontroverzního zákona pronásledováni a přituhuje čím dál víc. „Ale život v kleci nemá smysl, žít v míru sama se sebou je to, na čem záleží. Na ostatní kašlu,“ prohlásila rázně letošní semifinalistka Roland Garros a dvanáctá hráčka žebříčku.

Od roku 2013 platí v Rusku zákon, který zakazuje šíření „homosexuální propagandy“ mezi nezletilými. A schyluje se k tomu, že zákon bude zvětšen na kompletní zákaz šíření zmínek o homosexuálních vztazích. Tito lidé pro Rusko neexistují.

V téhle atmosféře se ozvala z Barcelony nejlepší ruská tenistka současnosti Darja Kasatkinová. V dokumentu, který spolu s jejím krajanem Andrejem Rubljovem natočil bloger Viktor Kravčenko a jenž mapuje jejich tréninkové úsilí i život ve Španělsku, provedla coming out.

„Ano, mám vztah se ženou,“ pravila pětadvacetiletá hráčka a zkritizovala ruský přístup k LGBTQ komunitě. „Tolik věcí je v Rusku tabu. Představa, že se někdo rozhodl být gayem, je absurdní. Nic na světě není jednodušší než být heterosexuální. Kdybyste si mohli vybrat, nikdo si nezvolí být gayem. Proč si komplikovat zvlášť v Rusku život? Jaký by to mělo smysl?“ ptá se Kasatkinová.

Ačkoliv v dokumentu jméno své přítelkyně neuvedla, později na sociálních sítích zveřejnila svou fotku ve společnosti Natalie Zabijakové, sedmadvacetileté krasobruslařky, stříbrné medailistky ze soutěže sportovních dvojic z olympiády v Pchjongčchangu 2018.

Minulý měsíc odhalila svou homosexuální orientaci ruská fotbalistka Naděžda Karpovová, címž prý inspirovala také její tenisovou kolegyni. „Naďa pomohla sobě i druhým. Je důležité, když jsou sportovci nebo známí lidé z jakékoliv sféry otevření. Mladí, kteří mají problémy ve společnosti, potřebují podporu,“ pravila Kasatkinová.

Ta se stejně jako Rubljov, osmý hráč pořadí ATP, v dokumentu vyjádřila o budoucnosti ruského tenisu v temných barvách. Válka, kterou na Ukrajině rozpoutal Vladimir Putin, prý ničí vyhlídky všech mladých talentů země. Tenisové firmy už prý do Ruska nedodávají své produkty, cestování je čím dál obtížnější, země a s ní i její sportovci se ocitá v izolaci.

Tu pocítili na vlastní kůži i ti nejlepší, když se nemohli zúčastnit Wimbledonu. „Nabízeli jsme, že budeme hrát bez nároku na prize money, nastoupíme třeba s Ukrajinci ve smíšené čtyřhře. Ale nic nepomohlo,“ popsal frustrovaný Rubljov.

Blogera Kravčenka vzali spolu s Kasatkinovou i do fanshopu fotbalové Barcelony. O fotku je tam požádala matka s dcerou a synem. „Jsem z Ukrajiny, z Kyjeva. Fandím mu,“ pronesl klučina, jenž se vyfotil vedle Rusa Rubljova. „Moje děti hrají tenis, víc bych se k tomu nerada vyjadřovala. Určitě chápete,“ dodala matka.

Kasatkinová prohlásila, že si v životě nejvíc ze všeho přeje, aby válka skončila. „Je to naprostá noční můra,“ uvedla s tím, že by se ve své rodné zemi neodvážila vzít svou přítelkyni za ruku. „A podle toho, jak se věci vyvíjejí, to nikdy nebude OK,“ povzdechla si. Její partnerka Natalie Zabijaková dříve závodila za Rusko, dnes už však žije v Kanadě, kterou také reprezentuje. Kasatkinová přiznala, že i ona zvažuje změnu občanství. Poté, co Wimbledon vyhrála moskevská rodačka reprezentující Kazachstán Jelena Rybakinová, by mohl ruský tenis přijít o další velké jméno.