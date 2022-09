Přemožitelka Kvitové pila na tiskovce pivo! Proč to udělala?

Zasloužené pivo po těžké dřině. Zhruba takhle pojala tiskovou konferenci tenistka Jessica Pegulaová (28), která neváhala před novináři načnout plechovku piva po vyřazení z US Open. Mělo to ale své opodstatnění. Američanka musela jít čůrat.

Dvě mouchy jednou ranou. Přesně to zvládla Pegulaová, když si na tiskovce otevřela pivo poté, co ji ve čtvrtfinále vyřadila světová jednička Iga Šwiateková. Nepila ho ale jen tak pro radost. „Musím jít čůrat kvůli dopingové kontrole, navíc to zmírní mou prohru,“ odpověděla na dotaz novinářky.

Z osobního hlediska má ale Pegulaová, která je dcerou vlastníka celku NHL Buffalo Sabres Terryho Peguly, za sebou vydařený rok. Dokázala se probojovat do tří grandslamových čtvrtfinále, a momentálně platí za nejlepší americkou tenistku vůbec. Na French Open se ve dvouhře společně s Cori ,,Coco" Gauffovou probojovala dokonce až do finále. Po takové sezoně by to chtělo minimálně ještě jedno pivo.