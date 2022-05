Hořký návrat Krejčíkové. Proč jste na mě bučeli? vyčetla Francouzům

Jako když si po prohrané druhé sadě vybrala pauzu na toaletu a odskočila si do šatny. Parryová se mezitím snažila udržet rozehřátá, na hlavu v teplákách se vracející Krejčíkové se sneslo bučení. Nebylo nijak dlouhé, ale významné.

„Vůbec nevím, co se stalo. Nevím, proč bučeli. Myslím, že za cokoliv, co udělám, na mě lidé dřív nebo později začnou bučet. To je prostě život,“ opáčila dotčeně Krejčíková. Už loni při mistrovském pochodu se držela praxe odejít před třetím setem do šatny a nikdo se nad tím příliš nepozastavoval.

Na loňském US Open ale tenhle (zlo)zvyk tak „zpopularizoval“ Stefanos Tsitsipas, že ATP i WTA sáhly ke změně pravidel. Na toaletu lze odejít jen jednou za zápas a pauza navíc nesmí být delší než tři minuty. Další dvě minuty dostanete k dobru, pokud se i převlékáte. To aby tenisté i tenistky nečelili obvinění, že přestávek využívají spíš k vyvedení protivníků z tempa než k odskočení na záchod.

Krejčíková je svou rutinou v tenisovém světě známá, letos v Austrálii už dostala napomenutí, protože přetáhla pauzu před třetím setem zápasu s Jelenou Ostapenkovou.

Tentokrát v Paříži pravidla neporušila, přesto slyšela bučení. A nejen to, osazenstvo Chatrierova stadionu se radovalo i z jejích dvojchyb, což Češka registrovala. „Není to poprvé, co se mi něco takového stalo. Ale řekla bych, že dneska se vším, čím jsem si procházela, to bylo opravdu velmi náročné. Musela jsem se ale popasovat s hrozně moc věcmi. Ať už s mojí hrou, aby bylo všechno v pohodě, aby mě nezačala bolet ruka, se soupeřkou, s diváky… Bylo toho na mě v prvním zápase po návratu zkrátka moc.“