,,O několik let později mi udělila Řád britského impéria, nejvyšší vyznamenání v zemi. Její činy ovlivnily generace. Tohle dědictví tady bude navždy. V tento smutný den sdílím vzpomínku s vámi všemi a posílám své poselství lásky a modliteb britské královské rodině a všem přátelům ve Spojeném království," napsal na instagram.

Mezi fotbalovými osobnostmi, které se loučili s královnou, byl například Pelé. ,,Jsem velkým obdivovatelem královny Alžběty II. od chvíle, kdy jsem ji poprvé osobně viděl v roce 1968, kdy přijela do Brazílie. Byla svědkem naší lásky k fotbalu a zažila kouzlo vyprodaného stadionu Maracaná," napsal Pelé a pokračoval.

K zástupu kondolujících sportovců se přidala i bývalá americká tenistka Billie Jean Kingová, která zavzpomínala na společné setkání. ,,Jsem zarmoucena informací o úmrtí královny Alžběty II. Její vedení, dopad a vliv je za 70 let obrovský. Potkala jsem ji v roce 2010 ve Wimbledonu, a byl to pro mě speciální okamžik."

Jako další britský sportovec vyjádřil upřímnou soustrast běžec Mo Farah, kterému královna udělila titul Sir. ,,Tímto vyjadřuji soustrast královské rodině v této neuvěřitelně smutné době. Královna byla milována po celém světě, a pro mnohé tolik znamenala. Setkání s ní bylo jednou z největších poct mého života. Budeme si ji pamatovat pro její vřelost a oddanost britskému lidu po celých 70 let na trůnu," sdělil Mo Farah na sociální síti.

Do smutku se ponořil vedle dalších sportovců jeden z nejlepších fotbalistů planety Cristiano Ronaldo. ,,Sedm let jsem hrál v Premier League, tohle je má osmá sezóna v Anglii. Za ta léta jsem vnímal věčnou lásku Spojeného království ke své královně, a jak důležitá byla pro Brity královna, a navždy bude."

Dušan Uhrin

„Vzpomínám na ni jedině v dobrém, protože jsme získali stříbrné medaile a sama královna nám je po finále předávala. Pro nás to byla veliká čest,“ řekl Uhrin ČTK. „Byla úžasně klidná, milá a vyzařovala z ní taková jiskra mládí. To by asi potvrdil každý z hráčů, kteří tehdy byli v týmu a medaili si od ní přebrali,“ vzpomínal devětasedmdesátiletý bývalý trenér.

„Museli jsme poděkovat, ale žádný rozhovor jsme s ní neměli. Fotografie ze setkání s královnou mám dodnes doma a jsou pro mě velkou vzácností,“ dodal Uhrin.