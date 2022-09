Další slavná Šafářová? Dceru tenistky trénuje děda!

Tenistka Šafářová patří mezi slibné talenty, a už brzy může prorazit ve světové špičce. Že by pohled do minulosti? Naopak! Zhruba tahle věta může za několik let zaznít u dcery někdejší hráčky Lucie Šafářové a hokejisty Tomáše Plekance. Pod svá trenérská křídla si malou Leontýnku (2) vzal znamenitý trenér - její děda Milan.