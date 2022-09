Na US Open senzačně vypadla v prvním kole, pak zdrcená nepřišla na tiskovku. Není divu. Na bývalou světovou jedničku Simonu Halepovou je toho poslední dobou trošku moc. Teď plánuje rozvod.

Není to ani rok, co si vzala miliardáře Toniho Iuruce, jenž už předtím byl dvakrát ženatý a má dvě děti. Neposlechla rady otce, že zrovna on pro ni není ten pravý. Teď musela přiznat: „Tati, měl jsi pravdu.“

Rozvodové papíry už řeší právníci. Simona a Toni si všechny varianty konce jejich společného života ošetřili v předmanželské smlouvě. „Všechno teď půjde nejrozumnějším možným způsobem… A už mi s tím dejte pokoj,“ uvedl Iuruc.

V Rumunsku se začalo čile spekulovat, co vlastně za nečekaným svárem je. Tamní média ukazují prstem na exkouče Sereny Williasmové Patricka Mouratogloua, který začal s Halepovou spolupracovat na jaře. Hvězdnou svěřenkyni požádal, aby na turnaje nebrala rodinu. Poslechla. A to byl začátek konce. S manželem se oddálili natolik, že teď jdou od sebe.