ZNÁMKY Slovácka: smolař Hofmann, klidná síla Havlík a spasitel Kozák

Tři střely na bránu, tři góly. To vypadá blbě. S Hofmannovou tečí do protipohybu nemohl nic dělat, i zákrok proti Gomesově pohotové ráně levačkou uvnitř vápna byl složitý. Ale první gól Diabatého? Střela zpoza šestnáctky prošla Daníčkovi mezi nohama, brankář ji uviděl na poslední chvíli a stihl balon jen vytlačit k tyči. Asi mohl reagovat lépe. V rozehrávce spolehlivý.

Na podzim má ve vlastním vápně smůlu. Jako teď. Diabaté mířil k levé tyči, ovšem trefil stopera Slovácka a od jeho těla se balon odrazil k opačné tyči, navíc do protipohybu brankáře Nguyena. Předtím však výrazně pomohl ke Kalabiškově trefě na 2:0, když hlavičkoval po centru do tyče. Dostal žlutou kartu za nezbytné zastavení brejku.

Ondřej Mihálik (6)

Jak říkal kouč Svědík: Kdyby „Pišta“ proměnil po Kalabiškově centru šanci hlavou, bylo by to 3:0 a zápas by asi neskončil remízou. V kombinaci silný, uhrával i balony ve vzduchu, což už nepřekvapilo. Není dlouhán jako Kozák, ale má dobrý timing výskoku a techniku hlavičkování. Také on se však po přestávce vytrácel a brzy střídal.