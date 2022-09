Vidím, že se jí tvoří bříško! Je Piquého nová přítelkyně těhotná?

Pár spolu tvoří teprve několik měsíců, ale už se spekuluje, jestli není nová přítelkyně fotbalisty Gerarda Piquého (35) těhotná! S divokým tvrzením přišla španělská média poté, co byla Clara (23) viděna na svatbě s Piquém v barevných šatech, ve kterých má větší bříško.

Konkrétně přišel s tezí o čekání potomka televizní moderátor Raúl de Molina. „Tady na té fotce můžete vidět, jak se jí tvoří bříško. Postavou je hubená, ale bříško má větší,“ podotkl v pořadu El gordo y la flaca. „Upřímně, já to tam vidím,“ doplnil.

Nebyl to ale jediný případ, ve kterém se mluvilo nad potencionálním těhotenstvím Piquého přítelkyně. Další spekulace proběhly ve španělském pořadu Chisme no like. „Vypadá, jako by měla větší břicho. Mohlo by to znamenat, že je těhotná?“ zeptal se jeden z lidí. K potvrzení informace ale zatím nedošlo.

Piqué má ze vztahu se Shakirou dva syny, Sašu a Milana. Po rozchodu se slavnou zpěvačkou spolu měli dohodu, že se po dobu jednoho roku nebudou na veřejnosti ukazovat s novými partnery. Piqué tohle porušil po dvou měsících, když se v srpnu na festivalu vášnivě líbal se svou novou polovičkou Clarou, která nejen studuje, ale také pracuje v jeho firmě.