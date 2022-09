Krejčíková po úspěchu na US Open: Kyselá chuť vítězství!

Tohle nemohlo zůstat jen tak! Českým tenistkám Barboře Krejčíkové a Kateřině Siniakové se v neděli povedl fantastický úspěch, když výhrou ve finále čtyřhry US Open zkompletovaly sbírku grandslamových úspěchů. Po dramatickém duelu, který se po českou dvojici zpočátku nevyvíjel dobře, musela přijít samozřejmě i zasloužená oslava.

České tenistky po famózním úspěchu přijmaly gratulace ze všech stran. Později si ale našly čas také na oslavu a jak Krejčíková ukázala na sociálních sítích, výhru náležitě »spláchla«. Fanouškům se pochlubila fotkou s tequilou, ke které samozřejmě nemohla chybět ani limetka. „Oslavy,“ připsala k fotce.

Z kompletace grandslamových titulů byla samozřejmě nadšená také její parťačka Kateřina Siniaková. Ta se sice svou formou oslav nepochlubila, ale na Instagram přidala text, ze kterého její eufórie jen sálá.

„Nemám slova, která by popsala moje pocity. Zvládly jsme to! Byla to výzva. Další zásadní titul. US Open a kariérní grandslam. Extrémně šťastná a vděčná za vaši podporu,“ těšila se Siniaková.

Zprvu se přitom zdálo, že se Češkám vítězství vzdaluje, když prohrávaly 0:1 Pak se jim ale povedlo převzít otěže zápasu do svých rukou a po fantastickém obratu zvítězily nad domácími Američankami Caty McNallyovou a Taylor Townsendovou3:6, 7:5 a 6:1