Marihuana na US Open: zápach vadil Kyrgiosovi, Krejčíkové zřejmě pomohl

Barbora Krejčíková je jedinou českou tenistkou, která v první hrací den US Open postoupila do 2. kola • ČTK / AP / Charles Krupa

Stačí jedna výhra a tenistky Barbora Krejčíková a Kateřina Siniaková mohou mít doma kompletní sbírku deblových grandslamů. V semifinále porazily americko-australskou dvojici a postupují do nedělního finále. Podmínky přitom neměly úplně ideální. Po dvorci se totiž při hře linul zápach marihuany. „Bylo to nepříjemné, ale asi nám to pomohlo,“ hlásila po zápase s úsměvem Krejčíková.

Tenistky Barbora Krejčíková a Kateřina Siniaková si na US Open zahrají v neděli o titul ve čtyřhře. V semifinále porazily 6:3, 6:7 (4) a 6:3 Nicole Melicharovou-Martinezovou a Ellen Perezovou.

„Bylo super, že jsme zůstaly aktivní. Dobře jsme začaly, já ale poté měla výpadek. Jsem hrozně ráda, že mě Bára podržela. Chytly jsme začátek třetího setu, bojovaly. To nám dost pomohlo,“ řekla po zápase Siniaková, jež s Krejčíkovou letos triumfovaly už v Melbourne i ve Wimbledonu.

Podmínky neměly hráčky přitom úplně ideální. V průběhu zápasu se dvorcem linul zápach marihuany, na který si následně ztěžovala umpirovému rozhodčímu. Ten pak jasným gestem ruky požádal dav na tribunách, aby se ovládl.

Na podobnou situaci si na US Open před týdnem upozornil také Nick Kyrgios. Rozhodčí ovšem tehdy na tuto stížnost reagoval slovy, že se může jednat o zápach ze stánků s občerstvením. „Na jídlo bych si samozřejmě nestěžoval,“ opáčil Kyrgios. Po zápase vysvětlil, že kouř by mohl hráčům, kteří trpí astmatem jako on způsobit nepříjemné problémy. „Lidé ani nevědí, že jsem astmatik,“ uvedl.

„Bylo to dost cítit, k tomu to nebylo poprvé. Je nepříjemné, když v takové zátěži místo čistého vzduchu cítíte tohle. Dnes to ale pomohlo, tak to na nás asi má pozitivní účinek,“ řekla po zápase s úsměvem Krejčíková pro Tenisový svět.

Český pár bude ve finále usilovat o první triumf z Flushing Meadows, který mu jako jediný chybí ve sbírce grandslamových úspěchů. Krejčíková se Siniakovou už dvakrát vyhrály Wimbledon i French Open a jednou Australian Open.

V nedělním finále čtyřhry nastoupí proti vítězkám dnešního semifinále, v němž se utká americko-australská dvojice Caroline Dolehideová, Storm Sandersová s domácím párem Caty McNallyová, Taylor Townsendová. Bez ohledu na výsledek bude ovšem Siniaková po US Open opět světovou deblovou jedničkou.