Přineseme smůlu, báli se rodiče. K+S mávaly, teď zkompletovat sbírku

Co jim bylo upřeno u Seiny, to si vynahradily v Londýně u Temže. Coby nasazené dvojky ve finále na centrkurtu jasně přehrály turnajové jedničky Elise Mertensovou z Belgie a Číňanku Čang Šuaj 6:2, 6:4. Slaví tak druhý Wimbledon a pátý společný grandslamový titul.

„Jsem nadšená, že to mohli na vlastní oči vidět poprvé i moji rodiče. Musela jsem je prosit, aby dorazili, protože se báli, že nám přinesou smůlu,“ vyprávěla Krejčíková a zamávala mámě s tátou.

Grandslamové tituly K+S 2022 Wimbledon 2022 Australian Open 2021 Roland Garros 2018 Wimbledon 2018 Roland Garros

Posledními wimbledonskými koly prolétly K+S neohroženě, titul si s nadsázkou řečeno vyhrály již ve čtvrtfinále, v němž se ocitly na pokraji krachu proti dvojici Nicole Malicharová, Ellen Perezová. Ztrácely už 1:6, 2:4, nakonec se jim však podařil vítězný comeback do utkání.

Jejich příběh začal už v roce 2013 v Paříži. Tehdy neměly dvě talentované české naděje parťačku pro juniorský debl. Do té doby se jen znaly, zdravily se, ale nic víc. Když Krejčíková navrhla, ať to v Paříži zkusí spolu, o půl roku mladší Siniaková kývla. A byl z toho okamžitý úspěch. Za čtyři měsíce vyhrály juniorskou čtyřhru na Roland Garros, Wimbledonu i US Open. A jsou spolu dodnes.

Letos spolu odehrály teprve třetí společný turnaj, druhý vyhrály. Téměř čtyřměsíční pauza zaviněná zraněním lokte Krejčíkové na nich nebyla znát. „Jsme sehrané, netrvá nám dlouho, než do toho společně zase naskočíme,“ hlásala Kateřina Siniaková.

Oběma je šestadvacet let, na čtyřhru jde stále o velmi nízký věk. Jak získávají zkušenosti, jsou stále úspěšnější. Společných titulů mají dohromady již třináct, sedm z nich ale získaly za poslední rok a půl.

A už za dva měsíce mohou zkompletovat svou grandslamovou sbírku – titul z US Open je tím posledním, který jim zatím chybí. V New Yorku je jejich maximem zatím semifinále. Jak samy tvrdí, tahle meta je zatím nechává chladnými. „Nepřemýšlím tak, že bych doplňovala nějakou sbírku. Přijedu na turnaj a chci ho vyhrát. I kdybych měla deset Wimbledonů a ani jedno US Open, tak mi to nebude vadit,“ pokrčila rameny Siniaková. „Jestli to někdy uzavřeme, povíme si, jaké to je,“ usmála se Krejčíková.

Možná se rozmluví ve Flushing Meadows již za dva měsíce, jelikož pár K+S je letos na grandslamech neporažený a zdá se, že konkurence za ním výrazně zaostává.