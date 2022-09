Muradov po návratu do Česka: Užívá si chvíle s dcerou

Nemohl se dočkat! MMA bojovník Machmud Muradov měl na nějakou dobu zapovězen vstup do Evropy kvůli problémům s vízem. Kromě toho, že mu to částečně komplikovalo pracovní plány, nejvíce trpěl především kvůli dceři Rumince, se kterou si teď, po návratu do Česka, užívá společné chvíle plnými doušky.