Poražený Kníže (44) o věku i těžkém shazování: Kozma bojuje skoro jako já

Souboj se odehrál v Ostravě, prakticky na půdě šampiona Davida Kozmy, což bylo hodně slyšet. Dokázal jste se od toho oprostit?

„To mě vůbec nezajímalo. Vůbec. Jediný problém byl, že ve váze, ve které normálně trénuju, se cítím dobře. Normálně mám devadesát kilo. A shazoval jsem do sedmdesát sedmičky. Měl jsem to taky trochu složitější během přípravy, takže váha nespadla, jak měla, a poslední den jsem dělal osm kilo, což je velký nápor. Tělo pak neregeneruje tak, jak chcete. To vnímám jako největší problém, protože jsem se necítil, jak bych se chtěl. Toho jsem si byl vědom po celý zápasový den. V poledne jsem si byl zacvičit a tam jsem viděl, že mám trochu dřevěný nohy a tak. Původně jsem plánoval, že se budu víc hejbat. Čekal jsem, že bude házet, ale myslel jsem, že mu to ubráním a bude to víc v postoji. Navíc jsem se s ním nechtěl úplně pasovat, aby mi nedošla šťáva. Pět kol je dlouhá doba.“

I na tiskové konferenci po turnaji jste zmiňoval, že jste během přípravy řešil osobní problémy. Nic bližšího k tomu říct nemůžete?

„Ne, to jsou moje osobní věci, které nechci nějak zveřejňovat. Týká se to mého života v rámci práce, kterou musím dělat, a rodiny.“

Ví se o vás, že jste tvrďák, ale jak moc vás právě tohle mohlo ovlivnit?

„To nevím. Ale stalo se mi taky, jen tak mimochodem, že mi týden před zápasem zlomili v Polsku nos při sparingu. Náhodou. Na posledním sparingu. Přišel hák a nos mi křupl jako při zápasu s Britem. Ne tak výrazně, ale tři dny mi z toho tekla krev. Proto jsem krvácel i během zápasu, protože se mi David asi dvakrát do nosu trefil. Jen tak lehce. Jinak se necítím nějak poškozeně. Něco tam padlo na zemi, ale v postoji mi nic nebylo. Kopy jsem si nějak pohlídal a údery, co dělal, mě v podstatě moc neohrozily. David nemá knockoutovou ránu, takže to bylo v pohodě. Nos je cejtit, ale jinak v pohodě.“

Měl jste pocit, že si vás Kozma lépe nastudoval než ve vašem prvním zápase před pěti lety?

„Ani ne. Spíš mi přišlo, že bojuje podobným způsobem, jako já...“

Nastavil vám zrcadlo.

(směje se) „Jo, normálně mi nastavil zrcadlo. Lokty dělá podobný jako já, když se mu nedaří v postoji, tak se tam potopí a chce to házet. Což já dělám taky, že to tlačím. A prakticky po každý výměně se potopil a zkoušel házet. Máme podobný styl. David je přece jen o kousek mladší (15 let) a je na tom fyzicky fakt dobře.“

Po zápase jste ho chválil, že se zlepšil. Takže se dá říct, že je na tom jako vy?

(směje se) „No ne, je na tom podobně. Zápasí podobným způsobem jako já.“

Chápu.

„Měl jsem pocit, že čím to bylo delší, tím jsem na tom byl o trochu líp fyzicky. Myslím, že mu taky docházela šťáva. On vždycky velmi dobře zregeneruje, než jde do dalšího kola. Ale cítil jsem, že když padne na zem, tak taky odpočívá a šetří síly. Na druhou stranu věděl, že vyhrává, má to nabodovaný, tak se to snažil uválet.“

Takže kdyby došlo na extra kolo, tedy do ukončení, tak byste si věřil?

„Kdyby šlo o přestřelku, tak určitě.“

Když se řeší váš věk, tak vždy říkáte, že je vám pětadvacet. Tím myslíte pocitový věk. Kolik vám bylo po zápase?

„Rozhodně se necítím na svůj věk, cítím se fakt dobře. Když se udržujete v nějaké fyzické kondici, tak je metabolický věk vždycky jiný, než ten reálný.“

Dva dny před duelem dorazil do Česka váš svěřenec a kamarád Mach Muradov z Uzbekistánu. Co vy na to?

„Volali jsme si a slibil, že mě přijede podpořit. Jsem samozřejmě rád, že dorazil. Jediný co mě trochu mrzí, že jsem s ním nemohl trénovat, protože kdybych se připravoval s ním, tak to bude zase o něčem trochu jiném, jiná úroveň. Byl jsem vždy týden v Polsku, týden v Praze, kde nemám moc sparingpartnery a řeším věci ohledně gymu a osobního života. Každopádně jsem rád, že mě Mach přijel podpořit.“

Výsledky Oktagon 32