Vémola se diví zákazu pro Muradova: Je to skvělý člověk. Hateři jsou hovada

V Česku má nyní status persona non grata, aniž by vlastně věděl proč. Machmud Muradov nedostal vízum, a tak se ani nemůže přijet podívat do Prahy na svou dceru. Nemá tím pádem umožněn ani vstup do Evropy, proto musel zrušit zápas na UFC v Paříži. „Mám čtyři děti a ani si nedokážu představit, že bych s nimi nemohl mít kontakt,“ komentuje situaci uzbeckého kamaráda Karlos Vémola.