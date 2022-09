Bojovník Muradov se dočkal českého víza, už je v Praze: Vidět dceru je nejvíc

Konec spekulacím a fámám. Když začal Machmud Muradov veřejně mluvit o svých problémech s vízem, o které marně žádal české úřady, objevovaly se různé domněnky, co za nepovolením vstupu do země stojí. On sám ale žádal o vysvětlení, kterého se dlouho nedočkával. Nyní má po problémech. Požadovaný dokument totiž přece jen obdržel. „Nakonec jsem dostal i české vízum a už tu můžu zase normálně být,“ řekl spokojený bojovník pro iSport.cz. Dva roky tak má jistotu, že může kdykoliv vidět svou dceru, přátele a trénovat v domovském Monster Gymu.

Čím to, že Česká republika změnila postoj ohledně vašeho víza?

„Co se stalo? Nic se nestalo, byl jsem v Uzbekistánu, požádal jsem o vízum na Slovensku a vyhověli mi. A když jsem ho dostal, moje právnička udělala nějaké kroky, požádali jsme také o české, a i to jsme nakonec dostali. Jsem tak zpátky v Čechách. A úplně legálně, takže jsem nic neporušil. I když se o mě tady říkalo kdeco, nikdy jsem neporušil zákon.“

Jak moc jste se už do Prahy těšil?

„Ne tak na Prahu, jako na dceru. Byl jsem prostě rád, když jsem jí slyšel říkat ‚Tatínku, tatínku, kde jsi byl?‘ (usmívá se) Sejít se s dcerou pro mě bylo prostě nejvíc.“

Co máte teď za program a jak dlouho v Česku budete?

„Do konce týdne budu tady, a pak pojedu do Polska na tréninky.“

Jak probíhá vaše příprava na zápas s Brazilcem jménem Caio Borralho, s nímž se máte 22. října utkat na akci UFC 280? A co vaše ruka, kterou jste si před časem zranil?

„Cítím se dobře. První fázi přípravy jsem odjel doma v Uzbekistánu s klukama v horách. Ale chyběly mi sparingy. Nějaké jsem tam měl, ale tady v Čechách nebo v Polsku je to něco jinýho. Takže teď se zaměřím právě na to. A dostal jsem spoustu motivace, když jsem byl doma. Lidi za mnou chodili, fandili mi, což je pro mě opravdu skvělá motivace.“

Je ještě něco, na co jste se krom dcery, do Prahy těšil?

„Na kamarády, co tu mám. Oni za to nemůžou, že se ke mně český stát staví tak, jak staví. Takže jsou to moji kamarádi, rodina dá se říct, na které jsem se těšil. Ale nejvíc samozřejmě opravdu na dceru.“