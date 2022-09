Zápas s Řeckem? Jeden z nejlepších v české historii, ocenili experti

Čeští basketbalisté podlehli v osmifinále mistrovství Evropy Řecku 88:94 a s turnajem se rozloučili hned v úvodu play off. „I přes prohru myslím, že nedělní zápas můžeme zařadit mezi jeden z nejpovedenějších v české historii,“ chválil národní tým po duelu basketbalista Lukáš Palyza ve Studiu iSport.cz. Společně s bývalým reprezentačním trenérem Pavlem Budínským zhodnotili také výkony jednotlivých hráčů.

Prohra se ctí. Čeští basketbalisté dokázali statečně čelit řeckým soupeřům, avšak dobře rozehraný zápas nezvládli dotáhnout do vítězného konce. Sedm minut před koncem přitom ještě vedli. Favorizovaní Řekové nakonec v závěru český tým přehráli. Porážce nezabránil ani autor 21 bodů Jan Veselý, který se v závěru, stejně jako další pivot Patrik Auda, vyfauloval.

„Musím před celým týmem smeknout. Tento zápas můžeme zařadit mezi nejpovedenější v české historii. Jednu chvíli jsem to viděl velmi dobře. Pak ale trenér Itudise prostřídal a změnil do druhého poločasu taktiku. Do toho tam byl X faktor v podobě zlepšeného výkonu Adetokunba a Papapetra, kteří předvedli velmi dobré minuty. V poslední čtvrtině už bylo vidět, že Řekové přebrali kontrolu,“ zhodnotil po zápase ve studiu iSport.cz basketbalista Lukáš Palyza.

„Myslím, že jsme dnes překvapili širokou basketbalovou veřejnost. Nikdo netušil, že budeme takhle kousat jednoho z favoritů na zisk titulu. Bylo to krásné utkání, odevzdali jsme maximum. Před kluky je potřeba smeknout klobouk,“ chválil zase bývalý reprezentační trenér Pavel Budínský.

Jedním z největších tahounů českého týmu se stal Jan Veselý, který během zápasu nastřílel 21 bodů. „Těžko bych hledal něco, co by se mu dalo dnes vytknout. Honza neuvěřitelně vyspěl po sportovní stránce. Troufám si říct, že je to jeden z nejatletičtějších a nejlepších pivotů v Eurolize za posledních deset let,“ chválil svého parťáka z národního týmu Palyza.

Oporou týmu byl také Tomáš Satoranský, který si za zápas s Řeckem připsal neuvěřitelných 17 asistencí. „Pro nároďák je opravdu nepostradatelný. Je obdivuhodné, do jaké formy se i přes zdravotní potíže dokázal dostat,“ řekl Palyza. „Je to unikátní rozehrávač, který udělá lepší hru i spolupráče. Řídí je a není sobecký,“ dodal Budínský.