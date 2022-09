Úleva pro hvězdu Juventusu? Pogbův bratr byl zadržen policií!

Může si oddychnout. Hvězdný záložník Paul Pogba (29) už se nemusí obávat dalších výhrůžek ze strany svého bratra Mathiase (32), kterého zadržela francouzská policie. Koncem srpna zveřejnil video, ve kterém tvrdil, že učiní velké odhalení ohledně svého slavnějšího sourozence.

Francouzské úřady v sobotu obvinily Mathiase poté, co proti svému bratrovi Paulovi údajně zorganizoval ozbrojené vydírání, jak uvedla agentura AFP. Sourozenec francouzského reprezentanta byl vzat do vazby, kde bude čekat do doby, než soudce rozhodne o udělení kauce. Do vazby putovali i tři spolupachatelé.

Paul vyšetřovatelům sdělil, že výhružky dostával od letošního března. V tom samém měsíci ho podle jeho slov parta kamarádů z dětství zavlekla do domu v Paříži, kde po něm chtěli více než 315 milionů korun. Údajně za to, že ho 13 let chránili. V dubnu jim poslal necelé tři miliony korun.

Bratr jako nezvaný host

Návštěvy od nezvaných hostů se Pogba dočkal ještě dvakrát. Později v Manchesteru, kde tehdy hrál, a během července si ho našli v Turíně, když se zabydloval ve staronovém domově. A právě zde poznal jednoho z vyděračů, kterým byl jeho starší bratr Mathias. Paul neváhal, a zkontaktoval policii. Celá aféra vyplula na povrch zveřejním onoho videa na TikToku. Kromě Pogby se v něm stal terčem útoku i fotbalista PSG Kylian Mbappé.

Mathias všechna obvinění odmítá. „Můj klient se na uklidnění situace s bratrem momentálně soustředí víc, než na cokoliv jiného. Proti obvinění se odvoláme,“ uvedl jeho právník Yassine Bouzrou v rozhovoru pro francouzskou televizní síť BFM TV. Paul Pogba se vrátil do Juventusu po šesti letech strávených v Manchesteru. Za „Starou dámu“ hrál v letech 2012 až 2016. Kromě toho se stal s Francií mistrem světa na posledním fotbalovém šampionátu.