Chtěla být jako Špotáková, sny jí vzal trenér-pedofil: Odporně mě zneužíval!

Mohla být oštěpařskou hvězdou, ale do cesty jí vstoupil sexuální predátor. Terezu Vytlačilovou (26) od patnácti let zneužíval kouč Jaroslav K. Teď o nepředstavitelných hrůzách promluvila.

Svou oběť si násilník vyhlédl, když jí bylo osm let při závodech přespolního běhu. Slídil se pak k Tereze přibližoval nenápadnými,ale zároveň mílovými kroky. Pozval ji na atletický ovál, masíroval ji, později také osahával. Jeho chtíč ale stále rostl a vymknul se kontrole. Nátlak na mladou atletku neustále zvyšoval - musela si s ním dopisovat na internetu, zakazoval jí školní výlety a na soustředěních zamlouval společný pokoj s manželskou postelí.

Nikdo se nezajímal, co se děje za zamčenými dveřmi. ,,Není v sexu nic, co by se mnou neprovedl. Orální styk, vaginální styk, anální styk. Ponižování," sdělila pro server Bez frází hrůzy, které trvaly přes tři roky. Až pak našla odvahu svěřit se nejbližším.

,,Vzal si moje tělo, mou osobnost. Kdybych nevyhledala odbornou pomoc, možná bych tu dnes nebyla," přiznala myšlenky na sebevraždu. Na atletický ovál už Terezu nikdo nikdy nedostane, ale náladu jí zlepšuje jiný sport - fotbal. Pravidelně nastupuje za klub Prague Raptors. ,,Během těch devadesáti minut se umím radovat, sdílím emoce s celým týmem. Po závěrečném hvizdu to skončí, ale cítím naději, že to bude lepší," doufá...

Kouč utekl spravedlnosti

Trenér Jaroslav K. u soudu za své odporné činy nejprve vyfasoval šest let natvrdo, ve vězení si ale pobyl jen necelý rok! ,,Nepřijde mi to vůbec fér vzhledem k tomu, co mi provedl a jak se cítím," zlobí se Tereza, které pedofil zničil celý život. Kromě hrůzných a nesmazatelných vzpomínek dodnes trpí posttraumatickou stresovou poruchou.

Celý srdcervoucí příběh Terezy Vytlačilové čtěte ZDE

Někdejší atletka Tereza Vytlačilová si prošla peklem. Opakovaně ji znásilňoval její vlastní trenér!







