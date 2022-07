Sexuální skandály drtí Kanadu. Mistři světa prý zneužili dívku v bezvědomí

Nejdřív shrnutí kauzy z roku 2018. Nacházíme se v červnu téhož roku. Kanadská reprezentace do 20 let se sešla ve městě London v Ontariu. Jeden z večerů během kempu trávil tým v místním baru Jack's. Tam potkali mladou ženu, s níž následně odešli do hotelu London Armouries. V něm ji údajně napadlo osm mužů, hráčů národního týmu.

Ještě ten večer bylo vše oznámeno na policii, Hockey Canada se o incidentu dozvěděla další den ráno. Jména obžalovaných zůstala neznámá. O pět měsíců později tentýž tým získal na mistrovství světa zlato. Žádný verdikt u soudu však nezazněl. Žaloba byla totiž stažena. V roce 2022 zaplatil kanadský svaz ženě v rámci vyrovnání nezveřejněnou částku. Jeho podmínkou byla zároveň mlčenlivost.

Když se o finanční „kompenzaci“ před několika týdny dozvěděla veřejnost, pobouřilo jí to. „Převzali jsme odpovědnost, protože se to stalo na akci, kterou řídíme,“ řekl pak výkonný ředitel Hockey Canada Tom Renney. Další svědectví pak odhalila, že svaz se každý rok zabývá obviněními ze sexuálního násilí několikrát do roka. Noviny The Canadian Press pak přišly s informací, že organizace udržuje fond na krytí podobných přečinů, který je navíc z části financován registračními poplatky hráčů a dalších členů hokejového hnutí.

Po slyšení na konci června zastřešující subjekt Sport Canada zmrazil veškeré federální financování Hockey Canada. V následujících týdnech hlavní partneři jako Scotiabank, Canadian Tire a Tim Hortons pozastavili nebo přesměrovali své financování pro Hockey Canada.

Nový případ z minulosti

Novinář televize TSN Rick Westhead teď přišel s informací, že k dalšímu sexuálnímu deliktu došlo také během juniorského šampionátu v roce 2003. Vyzval svaz, aby se kauzou začal zabývat. Dodal zároveň patřičné informace. Hockey Canada věc začala okamžitě řešit. Požádala o spolupráci policii, samotného novináře i jeho zdroje.

„Pan Westhead informoval Hockey Canada, že hovořil s mnoha svědky, kteří mu poskytli explicitní popis napadení,“ stojí v prohlášení svazu. „Podrobnosti v e-mailu pana Westheada byly hluboce znepokojivé. Asociace Hockey Canada okamžitě kontaktovala oblastní policii v Halifaxu, který byl spolupořadatelem mistrovství světa juniorů IIHF v roce 2003.“

Kanada na šampionátu získala stříbro. V týmu byli například hvězdný gólman Marc-André Fleury, či forvardi Jordin Tootoo, Joffrey Lupul, Derek Roy nebo Scottie Upshall. Mnozí hráči se poté stali mistry světa v dospělé kategorii.

Co se tehdy vlastně stalo?

Tři na sobě nezávislé zdroje novinářovi řekly, že viděly video, na kterém se šest hráčů střídá při nesouhlasném sexu s ženou během turnaje v roce 2003. Jsou prý připraveni svědčit v soukromí před vládním výborem.

Video je prý šest až sedm minut dlouhé. Začíná na chodbě před hotelovým pokojem, kdy jeden z hráčů na kameru říká, že se chystá jehněčí pečeně. Pak otevře dveře a vejde do místnosti s kulečníkovým stolem. Na něm leží na zádech mladá žena, která nijak nereagovala, pravděpodobně byla v bezvědomí. Při pohlavním styku se na ní údajně vystřídalo půl tuctu hráčů.

Roky mlčeli

Dva zdroje uvedly, že video sledovaly na VHS kazetě na jaře roku 2003. Třetím zdrojem je sám majitel videokamery, kterou jednomu z hráčů půjčil. Tato osoba uvedla, že o nahrávce neinformovala policii, a poté, co na něj hráči tlačili, smazal video z kamery. Zdroj uvedl, že se domnívá, že kopie videa byla vytvořena ještě předtím, než mu byla vrácena.

Halifaxská policie oznámila, že zahájila trestní vyšetřování pro obvinění ze sexuálního napadení související s kanadským juniorským týmem z roku 2003. Halifax byl spolupořadatelským městem akce.

„Mluvíme o elitním národním týmu Kanady a slyšet taková obvinění je prostě nechutné. Hockey Canada by měla zveřejnit, kolik historických stížností bylo podáno a kolik tichých plateb bylo provedeno,“ požaduje poslanec John Nater.

„Budeme spolupracovat s úřady a budeme je podporovat všemi možnými způsoby, a znovu vyzýváme každého, kdo může mít relevantní informace o tomto údajném incidentu, aby okamžitě kontaktoval policii v Halifaxu,“ přidala asociace.

Žádný ze tří zdrojů nikdy dříve nenahlásil video policii ani Hockey Canada. „Nechtěl jsem se dostat do problémů,“ řekl majitel videokamery v telefonickém rozhovoru s TSN. „Věděl jsem, že by to mohlo hráčům zničit kariéry.“ Zdroje požádaly o anonymitu, protože se prý obávají veřejného obviňování.

V pátek vydala prohlášení taky NHL. „Byli jsme informováni o děsivých obviněních proti členům kanadského národního juniorského týmu 2002/03. NHL se bude zabývat obviněními a bude patřičně reagovat,“ stojí v něm.