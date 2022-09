Jágr přiznal nedávné dojetí: Probrečel jsem půlku letu! A jak to vypadá, když miluje?

Fenomenální hokejista, ale taky duchovně založený a citlivý muž, který vždycky miluje naplno. Legendární Jaromír Jágr v obsáhlé zpovědi pro Radiožurnál promluvil o svých předzápasových cestách do kostela, svých láskách a taky sportvním příběhu, který mu vehnal slzy do očí.

„Nevím, co je pro mě duchovno v hokeji, ale víra mi hrozně moc pomáhá. Před každým zápasem je pro mě důležité jít do kostela. Beru víru, modlitby a kostel jako posilování duše,“ řekl Jágr v rozhovoru se známou moderátorkou Lucií Výbornou. „Jsme všichni zvyklí posilovat svaly a tělo, ale zapomíná se na duchovno. Věřím tomu, že by tam měla být vyrovnanost, protože když má jeden víc nad druhým, je to zabiják,“ dodal.

Dvojnásobný vítěz Stanley Cupu vysvětlil, že cítí velký rozdíl mezi tím, když jde před zápasem do kostela, nebo když návštěvu vynechá. Podle jeho slov je důležitý samotný prožitek. „Když půjdu do kostela, tak je důležité prožít mši, liturgii a cítím rozdíl, když tam jdu nebo nejdu. Moje výhoda je, že jsem dost citlivý a dokážu vypozorovat jakoukoliv změnu, i minimální," vyjádřil se Jágr.

Do kostela se nechodí modlit za vítězství, jde mu o něco jiného. "Můžeme to nazvat očištěním těla. Jakékoliv problémy jsou závaží na těle, takže já odejdu z kostela a cítím se o 10 kilo lehčí," vysvětluje.

Probrečel půl letu

Citlivý je ale kladenský rodák i tam, kde byste to možná nečekali. Lucii Výborné se rozpovídal o tom, jak ho zasáhl unikátní příběh hráče amerického fotbalu Kurta Warnera, o kterém byl natočen film American Underdog. ,,Když jsem letěl letadlem, tak jsem si to pouštěl a probrečel jsem půl letu. On se dostal na dno, neměl ani na benzín a musel běžet třeba 10 kilometrů, aby se dostal domů. Dva roky na to se pak stal nejlepším fotbalistou. Tohle miluji," smekl před slavným quarterbackem Jágr.

A co láska?

Řeč padla i na ženy, kterých měl Jágr za život hned několik. Někdo by si mohl říct, že člen prestižního Triple Gold Clubu, tedy vítěz Stanley Cupu, mistrovství světa a ZOH, si cíleně vybírá jen modelky a moderátorky. „Neřekl bych, že to jsou modelky a moderátorky, prostě to jsou ženy, které se mi líbí,“ uvedl Jágr na pravou míru.

Vysvětlil také, co pro něj pojem láska vlastně znamená a jak ho vnímá. „Pokud to není tak, že chcete více dávat, než dostávat, tak to nemůžeme nazývat láskou. Láska znamená, že na to, co dostanu zpátky, nekoukám, ale jen dávám. To je láska. Pokud koukám na to, že něco dám a něco dostanu, tak je to byznys.“

Následně popsal, jak to u něj bylo na začátku každého vztahu, a jestli by kvůli lásce obětoval hokej. „Vždycky jsem dával, vždycky. Na začátku vztahu vždycky, dal bych úplně všechno. To, že to pak nevyšlo, tak to se může stát a možná je to součást našeho života," vysvětlil. Hokeje by se ale kvůli ženě nevzdal. , Pokud bych byl s někým, který by ode mě chtěl, abych dal něco, co miluji, tak to není férové z jeho strany a s takovým člověkem bych nebyl.“ doplnil Jágr.