Moravčík o Ronaldovi i Portugalsku v památném roce 1989: Měli jsme sílu

Krátce před revolucí, kdy se nad komunistickým režimem konečně smrákalo, sehráli Čechoslováci dva exkluzivní duely s Portugalskem v kvalifikaci o mistrovství světa 1990. Díky výhře 2:1 v Praze a remíze 0:0 v Lisabonu vyrvali favoritovi postup do Itálie. Dnes sedmapadesátiletý Ľubomír Moravčík, čertík na levé straně zálohy, odkopal v obou utkáních shodně osmdesát devět minut.

Byly to složité zápasy?

„Mám krásné vzpomínky. Hrával na mě Joao Pinto, který rok předtím vyhrál s Portem Pohár mistrů evropských zemí, dnešní Ligu mistrů. Byl tam Paulo Futre, považovaný za jeden z největších světových talentů. Jejich mužstvo mělo velkou sílu, chtěli postoupit.“

Ale to vy také, ne?

„Věřili jsme si. Do zápasu v Praze jsme dobře vstoupili, ale pak byl Stano Griga vyloučen za takový divný zákrok. Honzovi Stejskalovi to pak nějak podivně vypadlo, oni vyrovnali, to byl nešťastný gól. Ale pak dal Mišo Bílek fantastický gól z trestňáku. Zvládli jsme to i v deseti. V Portugalsku už jsme byli v psychické pohodě.“

Proč?

„Mohli jsme prohrát 0:3, to pro ně byl velký handicap. Sami nevěřili, starý velký stadion Benfiky byl poloprázdný, přišlo „jen“ 40 tisíc lidí. To bylo dost velké překvapení. Nakonec jsme uhráli 0:0. Věděli jsme, že Honza prostě nepouští góly. (usmívá se)“

Věřili jste si hodně?

„Měli jsme silný mančaft. Dvakrát jsme vyhráli se Švýcary, jedině Belgičané nás porazili. Ale my jsme snad nikdy nedostali dva góly - a u nich bychom museli chytit čtyři.“

Měli jste dobrou partu? Občas se mluvilo o třenicích mezi Čechy a Slováky.

„Mužstvo fungovalo perfektně, byla tam dobrá symbióza. Základem byli sparťani, kteří hráli v pohárech s Realem, Barcelonou, Pepo Chovanec, Ivan Hašek… Měli sebevědomí. Až před mistrovstvím v Itálii se to trošku zkomplikovalo.“

Výsledky haprovaly, navíc se řešil návrat dvojice Luboš Kubík, Ivo Knoflíček.

„Forma nebyla ideální. Prohráli jsme v Německu, s Egyptem v Brně. Navíc jsme byli chudá federace, Milan Luhový v jednom zápase nastoupil v jiném dresu. Bylo to trochu rozpačité, nedařilo se, proto se řešil Knofla s Lubom.“

Vy jste byl pro jejich návrat? V týmu chyběli, protože emigrovali.

„Byl jsem neutrální. S Mišom Bílkem jsme tam byli bažanti, jen Venca Němeček byl mladší. Nekecali jsme do toho. Já jsem byl chlapec z Nitry, byl jsem rád, že jsem tam. Já jsem měl hrát a nemudrovat. (usmívá se) Od toho tam byli Pepo, Ivan, Franta Straka.“

Přesto všechno vám mistrovství vyšlo, dostali jste se do čtvrtfinále. Čím to?

„Začátkem. Dostali jsme Američany, kteří ještě neměli takovou sílu. Nějak to vyšlo a už jsme se rozběhli. Pak přišel perfektní zápas s Rakušany, to byla bomba. Vyhráli jsme 1:0. Bojovalo se na hřišti i na tribunách ve Florencii. Byl to jeden z mých nejhezčích zápasů.“

Pak jste padli v posledním utkání ve skupině s Itálií, v osmifinále díky hattricku Tomáše Skuhravého porazili Kostariku. A přišlo „vaše“ Německo, že?

„Hrálo se v Miláně. Pískal nám Rakušan Helmut Kohl, což bylo přitažené za vlasy. Rakušan a Němec, to je jako Slovák a Čech. Nevím, jestli by Češi pískali pro nás, ale Slováci vám dobře. (směje se)“

Prohráli jste 0:1 a vy jste byl vyloučen. Ke Kohlovi jste vykopl kopačku.

„Pierre Littbarski mi přišlápl nohu úplně jasně. Rozhodčí nepískal, měl jsem staženou kopačku, máchl jsem nohou a ona vyletěla. (usmívá se). Kdyby byl VAR, byla by to jedenáctka a třeba bychom vyrovnali na 1:1. Přesto to byl velký úspěch.“

Co vlastně dnes děláte?

„Jsem trošku politik. Jsem v krajském zastupitelstvu, budu kandidovat i do komunálního u nás v Nitře, kde už jsem působil.“

Ve fotbale nic? Nepomáháte Nitře, která zahučela do čtvrté ligy?

„Dělal jsem trenéra, agenta, ale to je náročné povolání. Je nutné tomu strašně moc obětovat, což už se mi nechtělo. Pak jsem působil v klubu, ještě když byl starý primátor. Byla tam podpora, drželi jsme to, jenže ta se ztratila, město se na to vykašlalo. Dopadlo to jednoduše: jsou kluby, které padají a nezastavují se.“

Zahrajete si ještě?

„Víte, je mi sedmapadesát. Asi pět roků nehraju, bojím se kvůli kolenu, s nímž mám problém. Vrhnul jsem se na golf, na kolo, to mě baví víc.“

Sledujete český národní tým? Jak se vám pozdává?

„Musím se přiznat, že ne úplně detailně, ale jeden poznatek, který vás odlišuje od Slovenska, mám.“

Sem s ním.

„My nemáme základ v dobré lize, všichni hráči působí v cizině. Ale to vy máte v podobě Slavie, Plzně a Sparty. To je pro vás absolutně fantastické. Jardo Šilhavý to má víc pod palcem, vidí formu hráčů, kteří působí doma. A k tomu má hráče, u kterých není co řešit: Souček, Schick, Barák, Coufal, kteří hrají ve velkých ligách.“

Do Česka přijede Ronaldo. Je lepší než Messi?

„Ronaldo je střelec, fantastický. Takoví ale byli, třeba Gerd Müller. Jenže Messi je nejlepší hráč na planetě, takový génius už se nenarodí. Rychlost, přehled, góly, přihrávky. Co dokázal v nové éře, je neskutečné. U mě je jednička, za ním Maradona, toho jsem viděl hrát, třetí Pelé, kterého jsem nezažil.“

Československo vs. Portugalsko v bojích o Itálii

Československo - Portugalsko 2:1

Praha, 6. října

Branky: 11. Bílek z penalty, 83. Bílek - 75. Aguas. ČK: 18. Griga.

Československo: Stejskal - Strak, Kocian Kadlec, Bílek - Čabala (70. Němeček), Hašek, Chovanec, Moravčík (89. Kinier) - Griga, Skuhravý.

Portugalsko - Československo 0:0

Lisabon, 15. listopadu

Československo: Stejskal - Strak, Kocian Kadlec, Bílek - Hašek, Němeček, Chovanec, Moravčík (89. Kinier) - Skuhravý, Luhový (87. Weiss).

Ľubomír Moravčík