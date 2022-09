Na Ronalda se čekalo. V kolečku jako poslední, zřejmě bez pokuty

Cristiano Ronaldo v portugalském národním týmu odkroutil 189 zápasů, nastřílel rekordních 117 branek. Má jich přesně o 100 víc než aktuální český nejlepší střelec Patrik Schick. A nehodlá končit.

„Už říkal, že by si rád zahrál na příštím mistrovství světa (2026 v Severní Americe), rozjede s námi kvalifikaci o EURO 2024. Nepřekvapuje mě to. Ronaldo má vždycky ty nejvyšší ambice. S velkou hrdostí bude reprezentovat Portugalsko až do doby, kdy to bude možné,“ prohlásil na adresu své největší hvězdy reprezentační kouč Fernando Santos.

Ronaldo si proti české reprezentaci zahraje počtvrté v kariéře. Naposledy v červnu ho Šilhavého svěřenci uhlídali, branky Portugalska při výhře 2:0 stříleli v Lisabonu jiní. Ronaldo byl i přes výhru kyselý. Jak je známo, pokud se nezapíše mezi střelce, málokdy odchází z trávníku spokojený.

Do Prahy přijel za fotbalem podruhé. Na podzim 2004 si jako devatenáctiletý mladík zahrál za Manchester United v Lize mistrů proti Spartě. V osmdesáté minutě bezbrankového utkání střídal legendárního Ryana Giggse. Na lavičce klepal kosu, na podmínky mrazivé Letné nebyl zvyklý. V Edenu jej den před sobotním výkopem hřálo příjemné sluníčko, které během tréninku postupně zapadalo. Ronaldo, ač má za sebou složitý začátek sezony, přijel alespoň podle řeči těla ve výborné náladě.

Už začátek tréninku ukázal, že jde o výjimečného hráče. Celé portugalské mužstvo nastoupené na hřišti, hráči se srotili do společného kolečka. Jeden z nich, na nějž čekali přítomní fotografové i novináři, stále nikde. Po chvíli ale Ronaldo jako poslední vyběhl na hřiště a přidal se ke svým parťákům. Stihl to zřejmě bez pokuty, trénink začal přesně v šest, jak bylo v plánu. Během rozcvičky si s ostatními spíš povídal, byť mu na záda dýchal přísný trenér Santos. Přitom si zakládá na přísné tréninkové morálce, hodně se připravuje individuálně a pracuje na své mimořádné fyzické kondici.

Ani na dovolenou nejede někam, kde chybí posilovna, zdravá strava a možnost kvalitní regenerace. Alkohol v žádném případě, pokud za ním přijdete s colou, nejspíš vám nápoj vyleje, než aby pil zbytečné cukry.

Ronaldo se od svých ďábelských začátků, kdy rychlostí na křídle trhal drny z trávníku, změnil. S věkem musel upravit hru, dnes je především obávaným zabijákem do vápna. Už ale není nedotknutelným jedincem, který nesleze ze hřiště.

Na startu sezony zažil věc, na jakou není z bohaté kariéry zvyklý – vinou pozdního startu přípravy, přestupových spekulací a horší formy jej trenér Erik ten Hag vyndal ze sestavy Manchesteru United. Jedna z hlavních hvězd kousala roli náhradníka, až v posledních dvou zápasech Evropské ligy (San Sebastian, Šeriff Tiraspol) naskočil od začátku. Sezonní bilance devět zápasů, jediný gól zní z pohledu světové megastar tristně.

Na svého kapitána přesto Portugalci dál bezmezně spoléhají. Jak zdůraznil kouč Santos, pokud se Ronaldo bude cítit dobře, proti Česku nastoupí. S velkou chutí, touhou a motivací, kterou je i po dvaceti letech v profesionálním fotbale posedlý.