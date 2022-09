Portugalci s Ronaldem: pro soupeře spíš výhoda. V čem týmu škodí?

Narušitel týmové souhry

Nikdo nemůže zpochybnit genialitu Cristiana Ronalda vyšperkovanou kupou rekordů, šesti Zlatými míči France Footballu, titulem mistra Evropy. To vše mu zajišťuje nesmrtelnost. Ale za dvacet let, co se pohybuje na vrcholné scéně, se profesionální fotbal změnil. Vlastně je to dnes zcela jiný sport.

Dnes už Ronaldo, ale ani Messi, Mbappé nebo Neymar, nemohou být na hřišti za solitéry. Teď zápasy rozhoduje týmová souhra. To je aktuálně největší zbraň na současné super kvalitní zónové obrany, jež umožňují permanentní zdvojování či ztrojování.

CR7 se však tomuto trendu příliš nepřizpůsobil. Týmovost si vykládá po svém. Mimo hřiště to dal najevo třeba odjezdem po vystřídání o poločase přípravného zápasu Manchesteru United s Vallecanem. Na trávníku to demonstruje tím, že se společným principům podřizuje jen naoko.

Stěžejní pravidlo moderního fotbalu – všichni útočí, všichni brání – nebere moc v potaz. Jeho pomoc při týmovém presinku se děje většinou v chůzi.

Defenziva bez CR7. Ronaldo sleduje v chůzi rozvíjející se český útok. Do presinku a celkově do obranné fáze se zapojuje sporadicky • Foto Deník Sport

Sprintových náběhů za obranu je u něj také pomálu. Hra ho začíná zajímat, až v situacích, kdy cítí, že by z toho mohlo něco kápnout pro něj. To pak kopne do vrtule – v útoku anebo při napadání. Takže to dokáže. Ovšem jenom když chce. A to je málo. Hlavně při soubojích se silnějšími protivníky. U těch slabších to ještě projde.

Krátký pohled do statistiky PPDA, metriky měřící intenzitu presinku (udává počet přihrávek, které si soupeř vymění na úvodních 60 % hřiště, než bránící tým zasáhne pomocí defenzivní akce) při třech červnových utkáních Portugalska. Nejprve sonda do dvou utkání se Švýcarskem. V domácím, které Portugalci vyhráli 4:0, dovolil Santosův výběr hostům téměř 15 přihrávek, než přišel úspěšný obranný zásah, kdežto národní tým bez Ronalda ve Švýcarsku, které zvítězilo 1:0, domácím povolil necelých 11 přihrávek.

Když větří šanci, jeho aktivita stoupá. Náběhem za obranu si říká o průnikovou přihrávku do šestnáctky. Ta k němu nakonec nepronikla • Foto Deník Sport

PPDA Portugalců s CR7 v sestavě v souboji s Čechy? 7,82. Ale nenechme se zmást, musíme vždy dát všechno do kontextu. Nízké číslo nebylo dílem agresivního vysokého presinku s intenzivně pracujícím Ronaldem, nýbrž tím, že čeští hráči sami volili dlouhý nákop i v situacích, kdy nebyli pod drtivým tlakem hostitelů. Mimochodem, jejich celkovou pasivitu vyjadřuje hodnota PPDA v tomto zápase: 24,89! O aktivním presinku v jejich podání nešlo mluvit.

Takže – presink s Ronaldem a bez něj je jiný, čehož lze využít. Třeba tím, že přes jeho prostor by mohla vést cesta k úspěšnější rozehrávce, než jakou měli Šilhavého svěřenci v Portugalsku.

Škodlivý střed pozornosti

Zeptáte-li se portugalských expertů na nejlepší zápas reprezentace pod vedením kouče Santose, shodnou se na utkání Portugalsko–Chorvatsko (4:1) v Lize národů v září 2020. Uskutečnilo se bez Ronaldovy účasti. Tomas da Cunha, komentátor Eleven Sports, po utkání napsal: „Máme nyní více hráčů světové úrovně, takže Santos musí přijít na to, jak v tuto chvíli může z Ronalda dostat to nejlepší, aniž by obětoval vycházející hvězdy. Během Ronaldovy nepřítomnosti hraje Portugalsko uvolněněji a nekomplikovaněji, zejména proto, že kolem není zmínka o tom, kdo je ve skutečnosti větší než tým. A také se zdá, že s Ronaldem mají ostatní hráči své rozhodování nevědomě ovlivněné potřebou přihrát mu míč.“

Není na škodu si připomenout tehdejší jedenáctku, abychom si uvědomili, že Portugalsko chrlí top fotbalisty na počkání (taky důvod k zamyšlení pro český fotbal): Lopes (Lyon) – Cancelo (Man. City), Pepe (Porto), Dias (Man. City), Guerreiro (Dortmund) – Pereira (PSG), Moutinho (Wolverhampton), Fernandes (Man. Utd) – Bernardo Silva (Man. City), Felix (Atl. Madrid), Jota (Liverpool).

Teď opět malý návrat k červnovým zápasům Ligy národů. Zatímco v prvním utkání Portugalska s CR7 v základu se Švýcarskem se Bruno Fernandes dostal k 31 přihrávkám, v druhém bez CR7 na hřišti k 50. Sám Ronaldo v mači se Švýcary nastřádal 30 přihrávek, dispečer Fernandes měl jen o jednu více. V souboji s českým mužstvem dokonce 40. Mapa Ronaldova pohybu z tohoto utkání ukazuje, že často sbíhal k pravé straně, kde čile kombinoval s bekem Cancelem. Podobný model by mohla portugalská strana zopakovat i v Edenu.

Foto Deník Sport

Zajímavé je také srovnání dvou hroťáků z portugalských střetů se Švýcary. André Silva měl na kontě téměř o polovinu méně přihrávek než Ronaldo v domácím utkání se stejným soupeřem. Naopak svedl daleko víc soubojů než jeho slavnější kolega (24 vs. 11, a měl o 1 procento vyšší úspěšnost 46 % vs. 45 %). V xG (pravděpodobnost skórování) dal zase veterán na frak mladíkovi (1,81 vs. 0,26). Ovšem pozor – dvě tutovky zazdil, což se mu dříve nestávalo.

Portugalsko–Švýcarsko 4:0 Švýcarsko–Portugalsko 1:0 Cristiano Ronaldo vs. André Silva 2 Góly 0 1,81 xG 0,26 6 Střely 2 4 Střely na bránu 1 30/28 Přihrávky/úspěšné 17/14 0 Centry 1 4/3 Driblink/úspěšný 1/1 11/5 Souboje/úspěšné 24/11 9/4 Ztráty/na vlastní polovině 9/2 1/1 Zisk míče/na polovině soupeře 4/3

Ostrostřelec s méně náboji

Góly – to je Ronaldovo poslání. Na posledním EURO vystřílel Portugalsku postup ze základní skupiny. Maďarsku dal při výhře 3:0 dva góly, Německu (2:4) jeden a Francii (2:2) dva. Společně s Patrikem Schickem se dělil o korunu krále střelců. V osmifinále s Belgií (0:1) však vyšel s nulou.

Kvalifikace MS 2022 – 5 gólů (3 vsítil Lucembursku, 2 Irsku, v utkáních se Srbskem a v play off s Tureckem a Severní Makedonií bez zásahu do černého).

Od letošního léta vstřelil v soutěžních zápasech 1 gól, v Evropské lize do sítě Šeriffu Tiraspol, který dobře známe z utkání kvalifikace Ligy mistrů s Viktorií Plzeň. V Premier League 2022/23 je zatím na nule.

Apetit si spravil jen zkraje června dvěma navštívenkami do švýcarské brány. Ale když ve stejném období naskočil na závěrečných dvaatřicet minut do utkání proti kvalitnímu Španělsku (do základu ho kouč z taktických důvodů neposlal), dopadl takto: góly 0, asistence 0, střely 0, centry 0, úspěšné souboje 1, ztráty míče 3, přihrávky 10 (z toho 4 se stoperem Pepem), akce v pokutovém území 1. Ve vyrovnání na 1:1 prsty neměl. A první čtvrthodinku po Ronaldově nástupu na hřiště podnikli hosté nejméně útoků z celého utkání (0,07).

Ostatně i proti Česku se o jediné dva portugalské góly postaraly kombinace jiných hráčů.