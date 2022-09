Ševčík: Je to šrumec, ale zvládám ho. Sparta? Sezonu dohraju ve Zbrojovce

Pět gólů + dvě asistence = životní podzim. Brněnský supertalent Michal Ševčík září a jeho Zbrojovka je v lize šestá. Baví produktivitou i zdravou drzostí a podle informací deníku Sport a webu iSport.cz už ho má zarezervovaného Sparta. „Žiju přítomností a soustředím se na to, co je teď,“ říká sebevědomý mládenec, jehož bude potřebovat i reprezentační jednadvacítka v baráži o postup na EURO. Začíná se už v pátek na Islandu.

Michale, nepřekvapujete v posledních týdnech i sám sebe?

„Tenhle podzim si užívám naplno. Nečekal jsem, že budu mít až taková čísla, ale nevadí mi to. Vlastně jsem ani neměl žádná očekávání, počet gólů a asistencí jsem neřešil. Chtěl jsem se adaptovat v první lize a navázat na minulou sezonu, což se mi zatím daří líp, než jsem čekal.“

Čím to, že na Brnu ani není poznat, že je nováček?

„Předně jsme si chtěli udržet herní pohodu z druhé ligy, kdy jsme šlapali jako tým. I když zápasy někdy nešly urvat po fotbalové stránce, zvládli jsme je jako parta. Ta nám pomohla i po postupu do první ligy, prvních devět kol jsme zvládli skvěle.“

A co vy? Byl pro vás přechod do první ligy velký skok?

„Po fotbalové stránce ani moc ne. Jen jsem se musel naučit líp číst soupeře a zodpovědněji se nachystat na zápasy. Spíš je to o hlavě, než že bych fotbalově začal něco dělat jinak.“

Před rokem jste říkal, že musíte zesílit, zrychlit a zlepšit hlavičkové souboje. Jak se vám to daří?