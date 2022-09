Kouč jednadvacítky Suchopárek před bitvou o vše: Nejsme horší než Island

Reprezentanti do 21 let se podepsali fanouškům • Josef Vyšata/FAČR

Co vás na Islandu čeká?

„Solidně technicky vybavený soupeř. Islandské mužstvo je konsolidované a hráči mají skvělou kvalitu, což se týká výměny míst i součinnosti v útočné fázi. Islanďané mají dobrou organizaci hry včetně návratu pod míč. Tým je poskládaný i z poměrně mladých hráčů, kteří jsou schopní dávat góly. Velice nebezpeční jsou ze standardních situací, při kterých využívají výšku tří stoperů a dalších dvou hráčů.“

Napadlo by vás, že Island postoupí do baráže poté, co v první polovině kvalifikace uhrál jen sedm bodů?

„Vývoj týmu měl vzestupnou tendenci. Na začátku kvalifikace nepodával optimální výkony a hledala se základní sestava. Ale zkušený trenér Jónasson postupně našel dobré typy, které tým zvedly. V zápasech, kdy Islanďanům šlo o všechno, podali výborné výkony a zvládli to.“

O všechno jim půjde i teď, stejně jako vám.

„Naše kvalita je minimálně stejná jako u soupeře. Rozhodne momentální forma a připravenost hráčů nejen po fyzické, ale i po mentální stránce. Je to baráž, čili specifické zápasy. Roli hraje víc faktorů: klimatické podmínky, jiný povrch hřiště, cestování…“

Co říkáte na to, že šest hráčů, kteří by věkem spadali do islandské jednadvacítky, je s áčkem? Tomu navíc v tomto reprezentačním okně o nic nejde.

„V průběhu kvalifikace byl v islandském áčku stejný počet potenciálních hráčů jednadvacítky jako teď, není tam žádná velká změna. Pouze záložník Haraldsson v některých momentech pomáhal jednadvacítce, jinak už byl v kádru áčka a ke změnám nedocházelo. Řekl bych, že mužstvo, které je teď nominované, prošlo celou kvalifikací.“

První zápas baráže se bude hrát na stadionu Víkingsvöllur, kde je umělka. Nebude to pro vás nevýhoda?

„Museli jsme přistoupit k tomu, abychom si na tenhle povrch zvykli, a na umělce jsme trénovali už v Praze. Je pravda, že u nás není obvyklé, aby se v září hrálo na umělce. Našli jsme v Praze podobné hřiště, na kterém jsme absolvovali tři tréninky, a další nás čeká ještě den před zápasem přímo v Reykjavíku. Dá se čekat, že vzhledem k vlhku bude místní povrch rychlejší, ale myslím, že jsme po téhle stránce připravení.“

Mimochodem, jsou všichni fit? Budete vybírat sestavu z plného kádru?

„Budeme připravení na sto procent. Nějaké změny byly už na začátku srazu (marody Tomáše Čvančaru a Lukáše Endla nahradili Matěj Jurásek s Janem Knapíkem), ovšem teď problémy nemáme. Už máme i vyrýsovanou sestavu. Ti, kteří se do ní nevejdou, se neberou jako komparz. Jsou připravení na to, že můžou nastoupit třeba v závěru zápasu a rozhodnout. Během celého týdne jsem ze všech cítil velmi dobrou koncentraci, odhodlání a houževnatost.“